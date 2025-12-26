به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، در جلسه‌ای با مهدی فیضی مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل، آمادگی کامل اداره امور عشایر را برای مشارکت در برنامه‌های کنترل بیماری تب برفکی اعلام کرد.



وی با اشاره به احتمال بروز و شیوع سویه‌های جدید تب برفکی در مقاطع مختلف زمانی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت دام در معیشت جامعه عشایری، لازم است با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی با جدیت دنبال شود.



پیرجاهد افزود: اداره کل امور عشایر استان اردبیل آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود، در کنار دامپزشکی استان برای کنترل و کاهش اثرات این بیماری همکاری کند.



در این جلسه مقرر شد به‌منظور بررسی دقیق وضعیت، تبادل نظر کارشناسی و اتخاذ راهکارهای اجرایی، جلسات فنی و مدیریتی در سطح استان برگزار شود تا برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای کنترل تب برفکی به‌ویژه در مناطق عشایری انجام گیرد.