به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیضی، عصر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: بیماری تببرفکی در این استان در مرحله کنترل قرار دارد و پیگیری شخصی استاندار و واگذاری امور تشخیص و درمان به بخش خصوصی تحت نظارت این ادارهکل را از عوامل این موفقیت میباشد.
وی افزود: استان اردبیل یکی از قطبهای تولید آبزیان و زنبور عسل کشور است و پایش در این حوزهها مستمر است. بیماریهای مهم دامی مانند تببرفکی با تأکید بر امنیت زیستی، قرنطینه و واکسیناسیون مدیریت میشوند.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به شناسایی سویهای غیربومی (اگزوتیک) دو سال پیش، گفت: با اقدامات سریع شامل نمونهبرداری و واکسیناسیون بهموقع، کمترین خسارت کشور در اردبیل (حدود نیم درصد) گزارش شده است. تاکنون ۴۰ هزار رأس گاو و ۱۵۰ هزار رأس گوسفند در برابر این سویه واکسینه شدهاند.
فیضی ادامه داد: از ۶۰ کانون شناساییشده، تنها ۶ کانون فعال باقی مانده و این بیماری میان انسان و دام مشترک نیست. با ورود ۲ میلیون دُز واکسن وارداتی و آمادهسازی واکسن ایرانی، واکسیناسیون با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان، عملکرد موفق استان در کنترل بیماری را مرهون حمایتهای اعتباری استاندار و تلاش بیوقفه مجموعه دامپزشکی دانست.
