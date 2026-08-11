حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت مخاطرات اظهار کرد: کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث و مخاطرات طبیعی، پیش از وقوع بحران و از مرحله طراحی و اجرای پروژه‌ها آغاز می‌شود و به همین دلیل تهیه طرح‌های پیوست کاهش خطر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در ارزیابی‌های انجام‌شده از عملکرد استان‌های کشور در حوزه پیشگیری و کاهش خطر، مازندران به عنوان استان برتر در تهیه و تدوین طرح‌های پیوست کاهش خطر پروژه‌ها معرفی شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: این موفقیت حاصل همکاری و هماهنگی میان مجموعه مدیریت بحران استان و دستگاه‌های اجرایی و همچنین پیگیری مستمر برای نهادینه کردن الزامات کاهش خطر در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی است.

محمدی با بیان اینکه مازندران به دلیل برخورداری از شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاص با طیف متنوعی از مخاطرات مواجه است، تصریح کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان مدیریت بحران را صرفاً به مرحله مقابله با حادثه محدود کرد، بلکه باید پیشگیری و کاهش خطر در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تدوین پیوست‌های کاهش خطر می‌تواند ضمن شناسایی تهدیدهای احتمالی، زمینه افزایش ایمنی پروژه‌ها، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای تاب‌آوری استان در برابر حوادث را فراهم کند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: این رویکرد با جدیت در استان دنبال می‌شود و تلاش داریم با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موضوع کاهش خطر و افزایش تاب‌آوری بیش از گذشته در فرآیند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان مورد توجه قرار گیرد.