به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ «جوانههای خورشید» صبح دوشنبه با شعار «امید ایمان آینده» و همزمان با ایام ولادت امام علی (ع) و امام محمدتقی (ع) در آموزشگاه شهید شکرالله قزوهی سمنان برگزار شد
تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ رضوی در میان نسل نوجوان هدف از این مراسم معنوی اعلام شده است همچنین در حاشیه این اجتماع، نمایشگاه آثار و دستاوردهای نوجوانان برپا شد که در آن توانمندیها و ابتکارات علمی، فرهنگی و هنری شرکتکنندگان به نمایش گذاشته شد و با استقبال حاضران همراه بود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان در این مراسم گفت: سیره رضوی یعنی خدمت بیمنت، کرامت انسانی و توجه به نیازهای فکری و معنوی جامعه و ما تلاش داریم این الگو را از دوران نوجوانی در نسل جدید نهادینه کنیم.
حسن سعدالدین افزود: «جوانههای خورشید» تنها یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه یک حرکت تربیتی و تمدنساز است که نوجوانان را با ارزشهای انقلاب اسلامی و آموزههای اهلبیت (ع) پیوند میدهد و آنان را برای ایفای نقش در گام دوم انقلاب آماده میسازد.
وی افزود: جوانههای خورشید تبلور عملی گام دوم انقلاب در حوزه نوجوانان است؛ یعنی تربیت نسلی متعهد، آگاه و برخوردار از روحیه خدمت رضوی که بتواند ایران اسلامی را به قلههای پیشرفت برساند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان با اشاره به همزمانی این اجتماع با اعیاد اهلبیت (ع) گفت: ولادت امام علی (ع) و امام جواد (ع) فرصت مغتنمی است تا نوجوانان با الگوهای واقعی شجاعت، علم، عدالت و معنویت آشنا شوند و این مفاهیم را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازند.
نظر شما