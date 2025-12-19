بارانی: همدلی مردم و مسئولان در بحران اخیر خسارات را به حداقل رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه رودان، با شکرگزاری به درگاه الهی و تشکر از صبوری و نجابت مردم این شهرستان اظهار داشت: یکی از جلوههای زیبای این ایام، همدلی و همکاری مناسب مردم با مسئولان در مدیریت بحران و رفع مشکلات بود که این نجابت در کنار همت جهادی مسئولان در بارندگی اخیر، خسارات را به حداقل رساند.
وی با اشاره به تلاش بیوقفه ستاد بحران شهرستان، تصریح کرد: از حضور میدانی و ساعی استاندار هرمزگان و مدیریت فرماندار رودان که بهصورت شاخص در کنار دستگاههای خدمترسان شبانهروز تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
امام جمعه رودان، از شهرداران، شوراهای شهر و روستا، پرسنل خدوم شهرداری، بخشداران، دهیاران و اداراتی چون برق، آب، راهداری، کمیته امداد، بهزیستی و اعضای شورای تأمین نیز قدردانی کرد.
ضرورت آسیبشناسی پس از بحران و تبیین ضرورت وحدت ملی
حجت الاسلام بارانی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با فرماندار رودان افزود: آسیبشناسی مشکلات در مرحله پس از بحران، دغدغه فرماندار و تأکید بنده است. امیدوارم با رصد دقیق معضلات و نقاط آسیبپذیر، در هفتههای آینده برای رفع آنها تلاش شود تا خسارات وارده به مردم به حداقل ممکن برسد.
خطیب نماز جمعه رودان در بخش دیگری از سخنانش به تبیین شرایط کشور پرداخت و گفت: مسیر اداره کشور با همکاری و همدلی، ذیل «اتحاد مقدس» میسر است. در شرایطی که کشور در جنگ احزاب قرار دارد و دشمنان تمامقد برای شکست ملت ایران به میدان آمدهاند، حفظ اتحاد ملی یک ضرورت انکارناپذیر است که بدون شک، حمایت از دولت بهعنوان مجری امور، یکی از مصادیق و راهکارهای آن است.
وی با اشاره به سیره رهبر معظم انقلاب، شیوه حکیمانه «حمایت علنی و نقد غیرعلنی» را مؤثرترین روش برای اصلاح امور ارزیابی و اذعان کرد: تأکید مقام رهبری بر حمایت از دولت به معنای نفی مشکلات نیست، چرا که مهمترین فلسفه وجودی دولت، خدمت به مردم و حل مشکلات است. بنابراین، حمایت از دولتها در حقیقت حمایت از مسیر خدمت به مردم است.
ولادت امام باقر (ع) و تأکید بر «جهاد تبیین» بهسبک باقرالعلومی
رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان در ادامه، با تبریک ولادت امام محمدباقر (ع)، آن حضرت را نماد شکافتن عمیق دانش معرفی کرد و گفت: رسالت امام باقر (ع) تبیین سطحی نبود، بلکه نفوذی ریشهای و جامع در معارف دین برای مقابله با تحریفِ جهل و فتنه بود و این رسالت، مصداق کامل «جهاد تبیین» است.
حجت الاسلام بارانی با مقایسه شرایط تاریخی دوران امام باقر (ع) با انقلاب اسلامی افزود: نظام سلطه جهانی با جنگ شناختی، تحریف واقعیتها و مهندسی ادراک عمومی، همان مسیر اموی را در مقیاسی جهانی دنبال میکند. لذا جهاد تبیین امروز نیز صرفاً تولید محتوا و پاسخ رسانهای نیست، بلکه نیازمند رویکرد «باقرالعلومی»؛ یعنی تعمیق ادراکها، اصلاح زاویه دید جامعه و ایجاد بصیرت جمعی است.
