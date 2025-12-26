به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی در حاشیه بازدید سعید قائمی مدیرکل توسعه زیرساخت‌های استان‌های غرب و مرکزی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام، آخرین وضعیت اجرای تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوب‌غربی ایلام در محدوده روستای مهدی‌آباد آخرین وضعیت این پروژه را تشریح کرد

رفیعی اظهار کرد: کنارگذر جنوب‌غربی ایلام با هدف هدایت ترافیک محور کرمانشاه – ایوان – ایلام به سمت مهران، کوتاه‌سازی مسیر و کاهش بار ترافیکی داخل شهر در دست اجراست.

وی افزود: برای تکمیل این طرح، احداث دو تقاطع غیرهمسطح در طرفین در نظر گرفته شده که تقاطع مهدی‌آباد به صورت روگذر در حال اجرا بوده و تاکنون ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام خاطرنشان کرد: طول پل روگذر تقاطع مهدی‌آباد ۵۰ متر و عرض آن ۲۸ متر است و رمپ‌های ورودی و خروجی با طول بیش از یک و نیم کیلومتر طراحی شده‌اند. هدف اصلی از اجرای این پروژه، علاوه بر هدایت ترافیک، ارتقای ایمنی مسیر و رفع نقاط حادثه‌خیز عنوان شده است.

وی تأمین اعتبار و وجود معارضین محلی را از جمله موانع تسریع در اجرای پروژه کنارگذر جنوب‌غربی و تقاطع‌های آن دانست و گفت: تمهیدات لازم برای رفع این موانع در حال پیگیری است تا روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری ادامه دارد.