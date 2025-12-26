به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ظهر جمعه در ادامه پیگیری مطالبات شهروندان از محله آقاجان بازدید و دستور بررسی و تصمیم‌گیری برای ساماندهی ورودی و خروجی بلوار ده‌مجنون را صادر کرد. این اقدام با پیگیری کمیسیون ماده ۵، زمینه خروج این محله از بن‌بست و ارتقای شاخص‌های مختلف آن را فراهم خواهد کرد.

محله آقاجان، یکی از محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهر کرمانشاه، سال‌ها با محدودیت رشد و توسعه مواجه بوده و به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، دچار چالش‌های اجتماعی و اقتصادی شده است. استاندار کرمانشاه این مسائل را از دلایل اصلی بروز آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در محله دانست.

در این بازدید، معاون عمرانی استانداری، شهردار کرمانشاه و مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز حضور داشتند و بلوار ده‌مجنون به صورت میدانی بررسی شد. مقرر شد با اصلاح ورودی و خروجی بلوار و بهبود دسترسی‌ها، این محله از بن‌بست خارج شده و علاوه بر روان شدن تردد و کاهش مشکلات ترافیکی، شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و امنیتی آن نیز ارتقا یابد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با جمعی از ساکنان محله گفت‌وگو کرد و دغدغه‌ها و مطالبات آنان را از نزدیک شنید و بر پیگیری جدی مصوبات و اجرای تصمیمات اتخاذ شده تأکید کرد.