به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، اظهار داشت: امام رضا (ع) فرمود ماه رجب، ماه رحمت خدا است، باران رحمت خدا در رجب شروع به باریدن میکند، این فرصتی است برای اصلاح نفس، استغفار و پاکسازی دل از گناهان و معصیت و...
وی با اشاره به ایام اعتکاف در ماه رجب، عنوان کرد: آنهایی که میتوانند در این مراسم شرکت کنند، بهخصوص جوانان شرکت کنند. همه کمک کنند برای برگزاری این مراسم چرا که بهترین اثر تربیتی را ایام اعتکاف بر روی انسان میگذارد، بهخصوص برای جوانان.
۹ دیماه روز میثاق امت با ولایت و بصیرت
امامجمعه موقت خرمآباد همچنین در ادامه به مناسبت ۹ دیماه و روز میثاق امت با ولایت و بصیرت، گفت: ملت عزیز ایران چند ویژگی دارند که در دنیا به نظیر است، ایمان، وحدت و انسجام در مقابل دشمن، آگاهی و بصیرت، تشخیص نقشه دشمن، حضور بهموقع در صحنه، اطاعت و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و… از جمله این ویژگیها است، امنیت ملی مردم هم از این طریق تحقق پیدا کرده است.
حجتالاسلام شمسی فر، گفت: دشمن به دنبال جنگشناختی است، در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد و برنامهریزی که همه قدرتهای اروپایی، منطقه و آمریکا کرده بودند، با عنایت پروردگار و در سایه امام عصر (عج) و زیر پرچم امام رضا (ع) این ملت باایمان، صلابت، هوشیاری رهبر و اقتدار نیروهای نظامی شکست سختی را بر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی وارد کرد.
وی ادامه داد: در آینده هم این ملت با همین ویژگیها، رهبری الهی و نیروهای مقتدر نظامی آنچنان ضربه سختتری بر هر دشمنی که بخواهد به این کشور ضربهای وارد کند که از کرده خود پشیمان شوند.
مردم بیثباتی در بازار را نمیپذیرند
امامجمعه موقت خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم و حاکمیت و همچنین ناامید کردن مردم و جوانان است، افزود: دشمن با بزرگنمایی نقصها و مشکلات پنهانکردن موفقیتها، پیشرفتها و خدمات علمی، نظامی، فناوری و… میخواهد ناامیدی ایجاد کند.
حجتالاسلام شمسی فر در ادامه با تقدیر از دستاندرکاران حوزه سوادآموزی و حوزه تعلیموتعلم و تبریک ولادت امام جواد (ع)، گفت: ملت میدانند که ما تحریم شدهایم، سختترین تحریمهای طول تاریخ بر این ملت از سوی استکبار جهادی و ایادی آن تحمیل شده، این را مردم درک میکنند و میدانند.
وی گفت: اما این را هم میفهمند این روندی که در بازار داریم، روند پسندیده و مطلوبی نیست، این ضعف مدیریت برخی جاها است، این نمیشود امروز یک قیمت، فردا یک قیمت داشته باشیم، همه این بهخاطر تحریم نیست، ایام مبارک رمضان را در پیش داریم، اگر با همین روند بخواهیم پیش برویم و بیثباتی در بازار مناسب نیست، کشور ما از نظر جغرافیایی، معادن، نیروهای جوان، متعهد و متخصص موقعیت مطلوبی دارد، این شرایط را نمیپسندند و نمیپذیرند که هیچ ثباتی در بازار نباشد، این پسندیده نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئولان باید فکری کنند، مردم تحتفشار معیشتی قرار میگیرند، این را باید به کجا بگویند.
امامجمعه موقت خرمآباد، تصریح کرد: بله مردم تحریمها را درک میکنند، از دولت هم حمایت میکنند، توی دهان دشمن هم میزنند، اما انتظار دارند که وضعیت بازار این نباشد، امیدواریم مسئولان اگر سستی و ضعف مدیریتی هست آن را رفع کنند. نظارت و کنترل بیشتری بر بازار شود.
