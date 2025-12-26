غلامی: ماه رجب فرصتی برای پالایش درونی و اعتکاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین غلامی خطیب نماز جمعه بشاگرد در بخشی از خطبههای خود، ماه رجب را موسم توبه و افزایش عبادت دانست و اظهار داشت: اعتکاف جلوهای مهم از خلوت مؤمن با پروردگار است که برای پالایش دل، شناخت عیوب نفس و آمادگی برای لقای الهی فرصتی بینظیر ایجاد میکند.
وی با استناد به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، اعتکاف را مدرسهای برای تقویت بندگی، انس با خدا و رهایی از تعلقات دنیوی توصیف کرد و افزود: جامعه اسلامی در کنار حضور فعال اجتماعی، به لحظات خلوت و بازسازی معنوی نیاز مبرم دارد.
فتنههای نوین و ابزار رسانهای دشمن
حجتالاسلام غلامی در ادامه و با محوریت بحث «فتنه»، تقوا را کلید نجات فرد و جامعه از آتش فتنهها برشمرد و گفت: ریشه فتنهها را باید در هواپرستی، بدعتگذاری، غفلت و دنیاطلبی جستجو کرد.
وی با اشاره به روشهای مشترک فتنهگران در تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: آنان همواره از ابزارهایی مانند کشتهسازی خونخواهی ابزاری و ایجاد جنجال و هیاهوی رسانهای برای خاموش کردن صدای حق بهره بردهاند.
امام جمعه بشاگرد با مروری بر وقایع صدر اسلام و عاشورا، هشدار داد: فقدان بصیرت و تقوا، زمینهساز تکرار فتنهها در ادوار مختلف بوده است و امروز نیز جنگ رسانهای و وارونهنمایی حقیقت از اصلیترین ابزارهای دشمنان برای ایجاد آشوب فکری در جامعه به شمار میرود.
شکرگزاری عملی از نعمت بارشها
وی در پایان، با اشاره به بارشهای اخیر، این پدیده طبیعی را جلوهای از رحمت الهی دانست و بر ضرورت شکرگزاری عملی تأکید کرد.
غلامی، دعاهای مردمی، اقامه نماز باران و همراهی عمومی با مسئولان را از عوامل جلب رحمت الهی برشمرد و خواستار تداوم مدیریت صحیح، همدلی اجتماعی و قدردانی از تلاشهای انجامشده در جهت کاهش خسارات و ارائه خدمات شد.
