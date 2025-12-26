امام جمعه محمودآباد: ۹ دی فرصتی برای مدیریت اختلافات در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به حماسه ۹ دی، تأکید کرد: پیام اصلی ۹ دی دفاع از قانون، مخالفت با آشوب و بازگرداندن اعتراضها به مسیرهای قانونی بود.
وی افزود: مردم در ۹ دی نشان دادند با اصل نقد و اعتراض مشکلی ندارند، اما با بیاحترامی به ارزشها و هرجومرج خیابانی مخالف هستند. این حضور، بیانگر عقلانیت اجتماعی و حساسیت ملت ایران نسبت به حفظ ثبات، امنیت و هویت جمعی بود.
امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه ۹ دی نشان داد جامعه ایرانی با وجود اختلافات سیاسی، در بزنگاههای حساس توان بازیابی نظم نمادین و وحدت اجتماعی را دارد، تصریح کرد: مهمترین تجربه ۹ دی بازگشت نقش مردم به خط مقدم آرامسازی بحرانها بود.
حجتالاسلام موسوی خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی بهعنوان تجربهای ماندگار از مدیریت هوشمندانه رهبر انقلاب در حافظه جمعی ملت ایران ثبت شد و به سرمایهای بیبدیل برای عبور از بحرانهای بعدی تبدیل گشت. این تجربه نشان داد تبیین بهموقع، صبر انقلابی و اتکا به آگاهی مردم چگونه میتواند فتنهها را خنثی کند.
وی ادامه داد: در فتنههای بعدی و حتی در جنگ ۱۲ روزه، همین حافظه تاریخی و اعتماد به مدیریت رهبری موجب انسجام ملی، تشخیص حق از باطل و ایستادگی هوشمندانه مردم شد؛ الگویی که بار دیگر کارآمدی پیوند رهبر بصیر با ملت آگاه را اثبات کرد.
امام جمعه محمودآباد در پایان گفت: ۹ دی یک روز تاریخی صرف نیست، بلکه الگویی برای مدیریت اختلافات، بازآفرینی همبستگی، تقویت عقلانیت جمعی و جلوگیری از تکرار فتنههای مشابه در آینده است.
