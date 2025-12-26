امام جمعه اهواز: مسئولان باید ساده زیست و همراه مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه گفت: توصیه‌های امام علی (ع) تنها خطاب به مالک اشتر نیست بلکه همه مؤمنان و مسئولان در طول تاریخ را شامل می‌شود. وی افزود: زندگی مانند مردم، همدلی با آنان و پرهیز از تجمل‌گرایی و اسراف از آموزه‌های مهم علوی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد تصریح کرد: اگر زندگی مسئولی شاهانه باشد، نمی‌تواند درد مردم را درک کند. وقتی مردم ببینند مسئول مانند خودشان زندگی می‌کند و مشکلاتی همچون گرانی و کمبود آب و برق گریبانگیر او نیز هست، اعتماد و همدلی شکل می‌گیرد.

وی بر اهمیت نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان تأکید کرد و گفت: مردم مسلمان ایران رفتار مسئولان را با دقت رصد می‌کنند، بنابراین مسئول باید دسترس‌پذیر و خوش‌رو باشد.

امام جمعه اهواز در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، بر ضرورت آماده‌سازی روحی برای ورود به این میهمانی الهی تأکید کرد و افزود: انسان باید همواره خود را در محضر خدا و امام زمان (عج) ببیند تا رفتارها اصلاح شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان همچنین با اشاره به برنامه‌های معنوی این ایام به‌ویژه اعتکاف، از خانواده‌ها خواست فرزندان خود را برای حضور در این برنامه‌ها تشویق کنند و گفت: فضای مساجد باید برای نسل جوان جذاب و پرنشاط باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در پایان با مروری بر دستاوردهای نظام اسلامی، بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و نقشه‌های نفوذ تأکید کرد و از مسئولان خواست با الگوگیری از بزرگان و سیره علوی در خدمت به مردم بکوشند.