به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: خداوند راه رسیدن به کارهای خوب را برای انسان هموار میکند تا انسانها بهراحتی کارهای خیر و نیکی را انجام دهند بنابراین وسیله کار خیر توسط خداوند فراهم میشود.
وی افزود: عفت یا خویشتنداری یکی از معروفهای بزرگ دین است که در در منطق دین اسلام یک جایگاه ویژه دارد و باعث حفظ و نگهداری از نفس میشود همچنین انسان را از پستیها دور نگه میدارد.
امامجمعه اردستان با اشاره به ولادت امام باقر (ع)، خاطرنشان کرد: امام محمد باقر (ع) جزو جوانترین امامها است که در سن ۲۵ سالگی به شهادت رسید و در دوران امامت خود خوش درخشید.
دهشیری تصریح کرد: نهم دی در پیش است که بهعنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگرفته، در آن روز دشمنان و غربیها کشور را دچار التهاب کردند و به بهانه تقلب در انتخابات اصل نظام را هدف گرفته بودند.
وی ادامه داد: مردم هنگامی که متوجه شدند به اسلام، نظام و دین توهین میشود به صورت خودجوش وارد میدان شدند و اوج حضور مردم در شهرهای بزرگ نظیر تهران و غیره بود که پای کار آمدند و بصیرت برای جامعه اینگونه بود که مردم پای کار آمدند و توطئه دشمن را خنثی کردند.
امامجمعه اردستان اضافه کرد: بصیرت مردم در سال ۴۰۴ تکرار نیز در جنگ دوازده روزه تکرار شد که حضور و بصیرت مردم فتنه دشمن را خنثی کرد؛ در نهم دی بهانه آنان تقلب در انتخابات بود و در جنگ دوازده روز هم بهانه دشمن جلوگیری از مسائل هستهای و نظایر آن بود اما در هر دو زمینه دشمن هدف نابودی نظام را داشت که به هدف خود نرسید.
دهشیری تاکید کرد: مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم روز به روز در حال افزایش است؛ مجلس در این راستا ورود کرده و به دولت هشدار داده شده که باید برنامهای برای ایم موضوع اندیشیده شود نه اینکه لحظه به لحظه قیمتها افزایش پیدا کند و از گرانی باید جلوگیری شود.
وی بیان کرد: آغاز سال نو میلادی در پیش است که امید میرود سال صلح برای همه جهانیان باشد و مردم روی آرامش را مشاهده کنند.
امامجمعه اردستان با بیان اینکه اعتکاف در راه است؛ ادامه داد: اعتکاف یک امتحان الهی و فرصتی برای خودسازی است که جوانان و نوجوانان انشالله حرکت شایسته در این مسیر داشته باشند.
دهشیری با اشاره به تشکیل هیأتهای نظارت و اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا، یادآور شد: امید میرود نتیحه انتخابات این باشد که شورایی منسجم، هدفمند و مسئولیتشناس داشته باشیم.
