دهشیری: سردار سلیمانی الگوی جهاد و دیپلماسی در خدمت ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان ضمن دعوت به تقوای الهی، اظهار کرد: کسی که اهل بخل باشد و مال و سرمایه خود را انفاق نکند روی سعادت را نخواهد دید و موفق به انجام کار خیر نمی‌شوند.

وی افزود: از امشب حضور در مسجد برای معتکفین یک توفیق بزرگی است که اعتکاف سه روزه در مسجد انجام می‌شود، اعتکاف یک عبادتی است که جامع چندین عبادت بوده و افراد باید از قبل از نماز صبح در مساجد حاضر شوند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: بنابر آمار اعلام شده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتکف در حدود ۱۰ هزار مسجد سراسر کشور خواهیم داشت و ۷۰ درصد آن جوانان هستند که این یک ظرفیت عظیم معنوی است و موجب تشویق جوانان می‌شود.

دهشیری تصریح کرد: سردار سلیمانی شخصیت جهادی بود که میدان و دیپلماسی را همراه با هم داشت و خود را سرباز ولایت می‌دانست، این شخصیت برجسته همواره به دنبال شهادت بود و سرانجام به‌دست آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: تشییع پیکر این شهید، با جمعیت بسیار، در شهرهای مختلف کشور عراق انجام شد همچنین در ایران نیز در تهران، قم، مشهد و اهواز نیز جمعیت بسیاری در تشییع بودند.

وی ادامه داد: یاد و نام این شخصیت برجسته همچنان ادامه دارد، در مراسم سالگرد این شهید جمعیت زیادی از مردم بر سر مزار وی رفته‌اند.

دهشیری اضافه کرد: در اوج تبلیغات منفی دشمن که ایران را از مسیر پیشرفت دور مانده می‌دانند، پرتاب یه ماهواره دنیا را متحیر کرد دشمنانی که می‌گویند ایران پیشرفت‌های علمی و غیره ندارد اما این کشور جزو دهمین کشوری بوده که این صنعت بزرگ فضایی را دارد و این توسط دانشمندان جوانان ایجاد شده است.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: ۱۷ دی سالروز اتفاق ننگین رضاخانی مبنی بر کشف حجاب است، دشمنان ارزش زن را پایین آوردند درحالی که ارزش زن به این است که حجاب و عفاف خود با حضور در میدان‌های مختلف فرهنگی و ورزشی حفظ می‌کنند، دشمن می‌خواهد زنان را به وادی بفرستد که در آن تنها موضوع تزلزل خانواده وجود دارد.

وی تاکید کرد: بارها در تریبون نمازجمعه برای معیشت مردم سخن گفته شد، حق افراد معترض است که نگران وضعیت باشند و گلایه داشته باشند اما اعتراض با اغتشاش فرق دارد و عده‌ای مواجب بگیر دشمن طرح‌های دشمن را پیاده می‌کنند و این اعتراض‌ها را گسترش داده و به اغتشاش تبدیل می‌کنند.

دهشیری یادآور شد: متولیان امر اقتصاد این هشدارها را جدی بگیرند؛ چشم بینا و گوش شنوا باید وجود داشته باشد، افراد فرق خادم و خائن را باید بشناسند، دشمن صراحتاً در فضای مجازی مردم را به میدان و اغتشاش فرا می‌خواند بنابراین باید مراقب بود.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: شهرستان اردستان یک منطقه ولایی است و تحریک پذیر دشمنان نخواهند شد، با حضور پرشور مردم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار شد و در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مردم این شهرستان حضور پرشوری دارند.