درویشی: اقتدار دفاعی ایران، دشمن را از جنگ مستقیم منصرف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین قنبر درویشی، امام جمعه موقت بندرعباس، در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبریک میلاد امیرالمؤمنین علی (ع)، به بیان نکاتی درباره اقتدار دفاعی کشور، مسائل فرهنگی و اجتماعی و اهمیت خودسازی در ماه رجب پرداخت.
وی در بخشی از سخنانش با اشاره به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی به فکر جنگ مستقیم با ایران نیستند و تلاشهای گذشته آنان از جمله جنگهای نیابتی و اقدامات دوران ترامپ ناکام مانده است.
امام جمعه موقت بندرعباس افزود: هرگونه تعرض علیه کشور با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد و این اقتدار نتیجه هدایتهای فرماندهی کل قوا، حضرت آیتالله امام خامنهای است.
درویشی در ادامه بر اهمیت هوشیاری فرهنگی تأکید کرد و گفت: بدحجابی، بیعفتی برخی جوانان و تلاش برای ناامید سازی جامعه، تهدیدهایی جدی هستند و همه باید مراقب باشند تا آسیب فرهنگی به جامعه وارد نشود.
وی با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور نیز اظهار داشت: روزگاری پزشکان خارجی در کشور فعالیت میکردند و زبان آنها برای مردم قابل فهم نبود، اما امروز ایران به جایگاهی رسیده که در آستانه پرتاب چند ماهواره جدید به فضا قرار دارد.
این عالم دینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت عزت دینی و فرهنگی ملت ایران گفت: نهضت امام حسین (ع) به مردم ایران عزت بخشید و آیینهایی مانند اعتکاف که در گذشته چندان شناختهشده نبود، امروز با استقبال گسترده جوانان همراه است.
حجتالاسلام درویشی در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی از جمله گرانیها، گفت: هرچند مشکلات وجود دارد، اما سختیهای امروز قابل مقایسه با رنجهای اهلبیت (ع) پس از واقعه کربلا نیست و توصیه کرد که مردم با بهرهگیری از فضیلتهای ماه رجب، به روزه، توبه و خودسازی اهتمام ورزند.
