آیت الله درویشی: رزمندگان دفاع مقدس به واسطه نماز به قرب معبود رسیدند

بندرعباس- امام جمعه موقت بندرعباس گفت: آنچه در هشت سال دفاع مقدس موجب پیروزی رزمندگان می‌شد نماز بود که به واسطه آن رزمندگان به قرب معبود رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قنبر درویشی امام جمعه موقت بندرعباس در سومین همایش نماز قرارگاه مدینه منوره اظهار کرد: هیچ عبادتی مانند نماز نیست که همه عاقبت بخیری دنیوی و اخروی در نماز است.

وی افزود: نماز وسیله نزدیک کردن انسان به پایگاه قدرت الهی است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به اهمیت نماز گفت: هیچ معبود و معشوق عالی در عالم هستی به جز خدا نیست کسانی که خداوند را خوب درک کردند گفتند خدایا کسی را شایسته‌تر از تو برای عبادت و دوست داشتن پیدا نکردیم.

آیت الله درویشی خطاب به جوانان حاضر در همایش گفت: اگر می‌خواهید معشوق و موجودی پیدا کنید که از همه برتر باشد؛ آن خداست.

امام جمعه موقت بندرعباس عنوان کرد: آنچه در هشت سال دفاع مقدس موجب پیروزی رزمندگان می‌شد نماز بود که به واسطه آن رزمندگان به قرب معبود رسیدند.

درویشی گفت: یکی از مهمترین کارها بعد از مسلمان شدن و موقعیت پیدا کردن؛ اقامه نماز است.

وی افزود: اولین واجب و اولین چیزی که از انسان سوال می‌شود نماز است و کسانی که جهنمی می‌شوند به فرمایش قرآن کریم کسانی هستند که از نمازگزاران نبودند.

آیت الله درویشی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نماز همراه با خشوع و خضوع باشد آن موقع نماز انسان را از هر کار زشت و ناپسندی محافظت می‌کند.

