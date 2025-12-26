  1. استانها
امام جمعه ضیاءآباد: تقویت غیرت دینی سد محکمی در برابر تهاجم فرهنگی است

تاکستان- امام جمعه ضیاءآباد با تأکید بر ترویج عفاف و حجاب گفت حضور جوانان در اعتکاف و برنامه‌های معنوی، توطئه‌های فرهنگی دشمنان را خنثی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خداوردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر رعایت و تبیین عفاف و حجاب در جامعه اظهار کرد: امروز دشمنان با هجمه به اعتقادات جوانان و زیر سؤال بردن مسئله عفاف و حجاب، به دنبال ضربه زدن به غیرت دینی جامعه هستند، از این‌رو تقویت غیرت دینی باید روزبه‌روز در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در مدارس، پایگاه‌های مساجد و بسیج آغاز شده است، افزود: از عموم مردم به‌ویژه جوانان دعوت می‌کنیم در این مراسم نورانی حضور یابند، چرا که اعتکاف فرصتی برای خودسازی، تقویت ایمان و نزدیکی بیشتر به خداوند متعال است.

امام جمعه ضیاءآباد خاطرنشان کرد: حضور مردم در برنامه‌هایی همچون اعتکاف، موجب بیمه شدن جامعه در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان می‌شود، زیرا دشمن امروز نسل جوان و آینده‌ساز کشور را هدف قرار داده و با برنامه‌های گمراه‌کننده در پی انحراف آنان است.

وی اضافه کرد: مشارکت گسترده جوانان در مراسم اعتکاف و فعالیت‌های فرهنگی دینی، این نقشه‌ها را بی‌اثر می‌کند و زمینه‌ساز رشد معنوی، بصیرت اجتماعی و استحکام بنیان‌های اعتقادی جامعه خواهد بود.

