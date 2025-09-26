امام جمعه ضیاءآباد: سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل صدای حق و عدالت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خداوردی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر ضیاء آباد با اشاره به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل، این حضور را مقتدرانه و عزتمندانه توصیف کرد و اظهار کرد: رئیسجمهور با موضعی انقلابی از اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی دفاع کرد.
وی افزود: صدای ایشان، صدای حق و عدالت و صدای رسای ملت ایران بود که به دنیا اعلام کرد ملت ما، ملت صلح و اخلاق است و با اخلاق، قلبها را تسخیر کرده است.
حجت الاسلام خداوردی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی، مدارس را محیطی حیاتی برای رشد نسل آینده دانست و تأکید کرد: استعدادهای دانشآموزان در همین مدارس شکوفا میشود.
وی تاکید کرد: نقش مربیان، مدیران و معلمان در هدایت، تربیت و انگیزهبخشی به دانشآموزان بیبدیل است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام خداوردی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی، این موفقیت را مایه افتخار ملی دانست و گفت: ورزشکاران ایرانی با آمیختن قدرت و معنویت، دل ملت و رهبر معظم انقلاب را شاد کردند و امیدواریم مسئولان کشور با نگاه دقیقتری به خواستهها و کمبودهای حوزه ورزش توجه کنند تا شاهد اهتزاز پرچم سه رنگ ایران اسلامی در تمامی رشتههای ورزشی در سطح جهانی باشیم.
امام جمعه ضیاءآباد در پایان خطبهها، ضمن دعوت به تقوای الهی، بر حفظ روحیه ملی، تقویت زیرساختهای فرهنگی و ورزشی، و حمایت از نسل جوان تأکید کرد.
