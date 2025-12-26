شبکه سه دوباره سراغ «سرجوخه» رفت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای پروژه، «سرجوخه» از جمله سریال‌های اکشن - جاسوسی است که نخستین بار در سال ۱۴۰۰ روی آنتن شبکه سه رفت. پس از پخش اولیه شبکه آی‌فیلم اقدام به بازپخش آن کرد و حالا شبکه سه باکس اول نمایشی خود در ساعت ۱۹ را به آن اختصاص داده است.

سریال «سرجوخه» با طراحی ابوالفضل صفری براساس فیلمنامه‌ای از حسین امیرجهانی در ۳۰ قسمت آماده پخش شده است.

«سرجوخه» با روایت قصه ۲ فرد در ۲ جبهه سیاسی مختلف به زندگی ۲ شخصیت به نام‌های غلامرضا و کیان که از طبقات اجتماعی مختلف با انگیزه‌ها و کشمکش‌های متفاوت، هستند، می‌پردازد که در راه رسیدن به عشق موانع و اتفاقات زیادی سر راه‌شان قرار می‌گیرد.

آرش آصفی در نقش ابراهیم (مأمور امنیتی)، حمیدرضا محمدی در نقش غلامرضا، سامان صفاری در نقش کیان، هژیر در نقش ساسان، نیلوفر کوخانی در نقش رزی، نازنین کیوانی در نقش آوین، قربان نجفی در نقش مهندس کشمیری، عبدالرضا نصاری در نقش شهروز، علیرضا اوسیوند در نقش آقا رضا، حبیب دهقان نسب در نقش سالار خان، سوتلانا سوپیلنیاک در نقش فلورا، علیرضا جلالی تباردر نقش مأمور مبارزه با مواد مخدر، پیام احمدی‌نیا در نقش صفر قهوه چی و حمیدرضا هدایتی در نقش آقا حبیب (رئیس بخش امنیتی) بازیگران این سریال هستند.

این سریال از محصولات مرکز سیما فیلم است که به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری آماده پخش شده است.