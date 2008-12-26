به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نخست نماز جمعه امروز تهران با اشاره به فرارسیدن ایام محرم بیان داشت: الان بیش از 13 قرن و نیم است که تجلی عاشورا روزافزون است. حرم امام حسین حرم درس و کربلا، کربلای زندگی مادی و معنوی جامعه بشری است، غیرشیعیان هم به حرم اهل بیت ارادت می‌ورزند؛ کربلا برای غیرمسلمین هم درس فداکاری است.

امام جمعه موقت تهران افزود: زندگی بدون حرکت و جهاد به نتیجه نمی‌رسد. رهبر شهادت هم امام حسین است. اگر کتاب تاریخ بشریت را از بدو خلقت تا پایان آفرینش ورق بزنیم و کربلای 61 را از کتاب زندگی بشر برداریم، این کتاب ناقص می‌ماند؛ زیرا زندگی و عزت در گرو حرکت و جهاد است و حسین رهبر شهادت است.

عضو هیئت رئیسه‌ مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به سروده‌ای از یکی از شاعران مسیحی درباره‌ امام حسین (ع) یادآور شد: قرآن می‌گوید همه چیز از بین رفتنی است و آن‌چه باقی می‌ماند وجه خداست که جمال و جلال اوست. این زیبایی‌هایی که در خلقت جلوه می‌کند، قطب و نقطه‌ مرکزی آن مخلوقی است که صفات جمال و جلال از وجودش می‌ریزد، مثل پیامبر، فاطمه، علی، حسن، حسین و ... این وجه خدا آن‌چنان که در عاشورا تجلی پیدا کرد در هیچ عصری تجلی نکرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به انحراف قمه زنی در مراسم عزاداری اشاره کرد و گفت : این مسئله نه در دین بوده و نه در روایات. حتی آن را در عصر ائمه هم شاهد نبوده‌ایم. این حرکت جاهلانه اساس ندارد، ولی نکته این است که این حرکت برای اسلام مضر است. این مسئله می‌تواند ضربه‌ای به حرکت امام حسین (ع) باشد.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: کسی که قمه می‌زند مکتب امام حسین (ع) را خرد می‌کند. این چه جهل و چه ضربه‌ای است که ما به عاشورای امام حسین (ع) می‌زنیم؟ جواب خدا را چه خواهیم داد؟ گاهی شنیده‌ام برخی افراد وقتی می‌خواهند در روز عاشورا به حرم امام (ع) بروند خود را به زمین می‌اندازند و صورتشان را به زمین می‌کشند. این چه جهلی است .

امامی کاشانی اضافه کرد: اسلام و کشور جمهوری اسلامی بحمدالله به برکت انقلاب، اسلام و امام (ره)، خون شهدا و رهبری به‌جای رهبر عزیزمان و فداکاری و حضور مردم در دنیا جلوه پیدا کرده، چرا این‌طور این‌ها را خرد کنیم؟ باید از عاشورا درس گرفت. ائمه جماعات مساجد باید به این مسئله توجه داشته باشند که عزاداری‌ها، سخنان و روضه‌های ما باید به چه شکل باشد. توجه به حدیث، تفسیر، احکام، مراثی و اشعار بلند درباره‌ امام حسین (ع) ضروری است.

امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه نیز با تبریک سالروز ولادت حضرت مسیح (ع) اظهار داشت: این نکته را به تمام مسیحیان عرض می‌کنم که عیسی (ع) وقتی به دنیا آمد طبق گفته قرآن، از لحظه‌ اول دم از سلام زد. سلام در زندگی، سلام صلح، امن و آرامش. این مکتب عیسی ابن مریم بود و شما پیرو مکتب او هستید. باید به دنبال آرامش و صلح باشید و صهیونیست‌ها این‌چنین در سرنوشت شما دخالت نکنند.

امامی کاشانی ادامه داد: در روایات ماست که روزی شما مسیحیون با صهیونیست‌ها جنگ خواهید داشت و بر آنها پیروز خواهید شد. وضعی که دنیای امروز دارد و حکومتی که صهیونیست‌ها بر مسیحیان می‌کنند، بسیار جای تاسف دارد. از برخی حکومت‌های مسلمان و مسیحی هم باید ابراز تاسف کرد که با آن‌ها هماهنگ هستند.

وی گفت : مسئله غزه و فلسطین، این بحران انسانی، و بی‌رحمی به کودک، جوان، پیر، بیمار را چگونه باید در تاریخ پاسخ داد؟ چگونه این ننگ را از تاریخ حذف خواهید کرد؟ دنیای مسیحیت چرا سکوت می‌کند؟ چرا از یک مشت مردم مظلوم بیچاره‌ای که در فلسطین گرفتار هستند حمایت نمی‌کنید؟

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: وجدان بشر کجا رفته؟ انسانیت کجا رفته‌ ای دنیای مسیحیت؟ چرا تنها به دنبال زندگی خودتان هستید و به دشمن نهیب نمی‌زنید؟ این چه وضعی است که در غزه و دنیا به وجود آمده است؟ این پیام ولادت مسیح این است که دنیای مسیحیت به خود بیایید. پیام عیسی (ع) این است که از من پیروی کنید و مکتب صلح و آرامش را در پیش بگیرید.

وی ادامه داد: اسلام منادی همین عدالت و امنیت است. جوان‌های عزیز، فرزندان این کشور! مسیح بزرگ است. حضرت عیسی (ع) پیغمبری بزرگ است که قرآن آنچنان از او تجلیل می‌کند. آن وقت اسلام منادی صلح و آرامش را متهم می‌کنند که جمهوری اسلامی از تروریسم طرفداری می‌کند.

امامی کاشانی با اشاره به حدیثی درباره عیسی (ع) گفت: این حدیث از کتاب‌های قرون اول اسلام است. در این حدیث آمده است پیغمبر اکرم (ص) فرمود چگونه خواهد بود روزی که مسیح از آسمان نازل شود و امام شما از خود شما باشد. عیسی بن مریم از آسمان فرود خواهد آمد و امیر مسلمین که در روایات دیگر آمده، مهدی (عج) است، به حضرت عیسی (ع) می‌گوید بیا جلو بایست تا ما به تو اقتدا کنیم، اما حضرت عیسی (ع) می‌گوید نه شما باید امیر باشید. خدای بزرگ می‌خواهد امت اسلام بزرگ باشد و بنا بر عظمت اسلام است؛ لذا من به شما اقتدا می‌کنم.

عضو هیئت رئیسه‌ مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: فرزندان اسلام، دانشگاهیان! هیچ مکتبی مانند مکتب اسلام نیست. اسلام با این عظمت منادی صلح است و توجه به اسلام و عشق به اهل بیت وظیفه اساسی ماست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آلودگی هوای تهران خواستار توجه بیشتر به اثرات مضر آن شد و گفت: این آلودگی بویژه برای کودکان ضرر دارد. هم مسوولان مراقبت کنند و نگذارند فضا چنین باشد و هم کسانی که خودروهایشان آلاینده است آن‌ها را در این روزها بیرون نیاورند.

امامی کاشانی در ادامه با اشاره به سالروز فرمان امام (ره) برای تشکیل سپاه حفاظت در فرودگاه‌ها اظهار کرد: سپاه در این عرصه شهدای زیادی داد و توانست موفق عمل کند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در نظرات یکی از خارجی‌ها می‌خواندم چرا بعضی‌ در کارهایشان با جمع کم می‌توانند موفق باشند. یکی از عوامل آن مسئله‌ پژوهش و اهمیت به آن در دنیاست، دیگر اینکه فرهیختگان همه با هم هستند و کار یکدیگر را از بین نمی‌برند. رهبر عزیزمان هم به این مسئله توجه ویژه‌ای دارند. دانشگاهیان، پژوهشگران! به پژوهش اهمیت بدهید و اخلاق، تقوا و تقویت را هم مدنظر داشته باشید تا دختران و پسران ما دامن پاک داشته باشند و به این راهی که می‌تواند به ما عزت دنیا و آخرت بدهد توجه بیشتری داشته باشند.

امام جمعه موقت تهران در خاتمه گفت: باید همه با هم باشیم، اتحادمان را حفظ کنیم و در نظامی که ولایت، ولایت فقیه است، توجه داشته باشیم که مسیرمان را دقیق انتخاب کنیم تا کشورمان به سمت تعالی سوق پیدا کند.