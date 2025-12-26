حسینی: اعتکاف تنفس عمیق معنویت در دنیای مادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به درپیش بودن ۹ دی اظهار کرد: این روز یوم الله برای مردم ایران است چراکه ملت در این روز نقشههای دشمن را با شکست مواجه کرد.
وی با بیان اینکه ۹ دی نتیجه همدلی و وحدت مردم بود، ابراز کرد: در شرایط کنونی هم مردم همانند ۹ دی با اتحاد و وحدت و حضور در انتخابات از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیروی میکنند.
امام جمعه کاشان با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراها تصریح کرد: باید افراد متخصص، مدیر و ولایتمدار در این انتخابات نامزد شوند تا شورای شهر آینده با قدرت بتواند مشکلات مردم را حل کند.
وی با اشاره به دشمنیهای آمریکا و استکبار جهانی بر علیه مردم ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران از ابتدای انقلاب خود ثابت کردند که نه به کسی ظلم میکنند و نه زیر بار ظلم میروند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به در پیش بودن ایام اعتکاف و حضور پرشور جوانان و نوجوانان گفت: اعتکاف تنفس عمیق معنویت در دنیای مادی است.
وی با اشاره به فضیلتهای ماه رجب افزود: رجب ماه غفران الهی است و با ذکر شریف لا اله الا الله باید از خدا طلب بخشش و مغفرت کرد.
امام جمعه کاشان با اشاره به تولد امام جواد (ع) خاطرنشان کرد: امام جواد (ع) فرزند عزیز امام رضا (ع) است که در کودکی به مقام امامت رسید و یکی از خصوصیات بارز ایشان مبارزه با ظلم حاکم زمان بود.
نظر شما