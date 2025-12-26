تکیه ای:حضور حدود ۱/۵ میلیون نفر در مراسم اعتکاف امسال پیش بینی می شود

حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تکیه‌ای در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ایام برگزاری اعتکاف اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های مهم مراسم اعتکاف طی سال‌های اخیر حضور پرشور جوانان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی معتکفین را در سال جاری داریم، ابراز کرد: امسال بیش از ۱/۵ میلیون نفر در سراسر کشور در آئین اعتکاف شرکت خواهند کرد.

مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار مسجد امسال در سراسر کشور میزبان معتکفین خواهد بود، خاطرنشان کرد: لازم است متولیان امر برنامه ریزی دقیقی برای پذیرایی و برگزاری هرچه مطلوب‌تر اعتکاف در سال جاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه برگزاری آئین اعتکاف یک نوع رویش انقلابی در سطح کشور است، خاطرنشان کرد: اعتکاف در حال حاضر به یکی از جلوه‌های معنویت در کشور تبدیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین تکیه‌ای گفت: رهبر معظم انقلاب به برگزاری مراسم اعتکاف توجه ویژه ای دارند و تأکید دارند که نتایج حالات معنوی اعتکاف باید خود را در منزل، محل کار، اجتماع و غیره خود را نشان دهد.

وی با اشاره به اینکه یکی از آثار اعتکاف کاهش آسیب‌های اجتماعی است، افزود: اعتکاف توانسته است بسیاری از جوانان و نوجوانان را تشویق به معنویات کند و آنها را نسبت به باورهای مذهبی و اعتقادی مقید کند.

مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به اینکه اعتکاف باید خود را در زندگی مردم نشان دهد، خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی هم خود را پشتیبان برگزاری مراسم اعتکاف می‌داند.

وی تاکید کرد: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر کشور در برنامه ریزی ها اعمال می‌شود.