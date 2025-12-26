  1. بین الملل
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

پوتین: تولید جنگنده‌های نظامی از آغاز جنگ اوکراین ۴ برابر شده است

رئیس‌جمهوری روسیه در سخنانی گفت: تولید جنگنده‌های نظامی روسیه از آغاز جنگ اوکراین ۴ برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نشست محلی اعلام کرد: شیوه‌ها و ماهیت عملیات‌های رزمی در چارچوب «عملیات نظامی ویژه» روسیه در اوکراین به‌طور منظم در حال تغییر است و این روند به افزایش تجربیات و توانایی‌های رزمی ارتش کمک می‌کند.

وی گفت: میزان تجهیز نیروها به سلاح‌ها و امکانات جدید، نسبت به سال ۲۰۲۲، چندین برابر افزایش یافته و تدابیر حمایتی دولت، امکان رشد سریع شرکت‌های صنایع دفاعی را فراهم کرده است.

رئیس جمهوری روسیه گفت: از سال ۲۰۲۲ تاکنون، تولید تجهیزات زرهی ۲.۲ برابر، تولید هواپیماهای نظامی ۴.۶ برابر، تولید تسلیحات و مهمات بیش از ۲۲ برابر و تولید نفربرها و خودروهای زرهی ۳.۷ برابر افزایش یافته است.

پوتین، رشد صنایع دفاعی روسیه را دستاوردی برای کل اقتصاد این کشور توصیف کرد.

