پرسپولیس با یک نتیجه اقتصادی دیگر برد/ صدرنشینی موقت سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ امروز جمعه ۵ دی ماه از هفته پانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای مس برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر میهمان تهرانی همراه بود. سروش رفیعی (۲۴) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب مس رفسنجان

نیما میرزازاد، مجید نصیری، احمدرضا زنده‌روح، حسین کریم‌زاده، نوید کومار، آرمان رمضانی، علیرضا نقی‌زاده، دانیال جهانبخش (۸۸- علی‌اکبر رنجبر)، فرنام عرب، وحید حیدریه و امیرحسین صدقی.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه (۸۲- سرژ اوریه)، میلاد سرلک، سروش رفیعی (۸۸- محمد خدابنده‌لو) محمد عمری (۴۶ - امید عالیشاه) اوستون ارونوف (۷۰- فرشاد احمدزاده)، تیوی بیفوما (۴۶ - امین کاظمیان) و علی علیپور.

میهمانی تهاجمی پرسپولیس مطابق انتظار

این دیدار که با استقبال چشمگیر هواداران دو تیم در رفسنجان همراه بود مطابق انتظار کارشناسان آغاز شد. پرسپولیس که پیراهن مشکی رنگ خود را بر تن داشت بازی را کاملاً تهاجمی شروع کرد که نخستین تلاش آنها برای خلق موقعیت در دقیقه ۹ توسط نیما میرزازاد دفع شد. پرسپولیس با بازی روان و رو به حاوی خود و پاس رو به عقب علیپور می‌توانست توسط محمد عمری گل اول را بزند اما گلر مس مانع از تحقق این امر شد.

در ادامه مسی‌ها که چشم به ضد حمله بسته بودند در دقیقه ۱۳ توسط کریم زاده کاپیتان خود صاحب موقعیت شد که نیازمند شوت او را دفع کرد.

بازی زمینی و پاس‌های کوتاه سرخپوشان در نیمه زمین مس برای پیش کشیدن خط دفاعی مس بار دیگر در دقیقه ۱۵ جواب داد اما اوستون ارونوف نتوانست ارسال عمقی رفیعی را تبدیل به گل کند.

روند کم نقص بازی میهمان در دقیقه ۲۴ بالاخره تبدیل به گل اول بازی شد. پاس کوتاه اوستون ارونوف به علی علیپور و کار ترکیبی دوباره او با مهاجمان سایه سبب شد تا پاس رو به عقبش را سروش رفیعی بدون مکث به تور دروازه میرزازاد بچسباند.

تلاش مس برای جبران

پس از این گل، مسی‌ها قصد داشتند با پاس‌های بلند، زودتر به دروازه پرسپولیس برسند. همین امر کمک کرد تا آنها در دقیقه ۲۷ با سانتر بلند هافبک راست خود روی سر کومار خلق موقعیت کنند اما ضربه سر او بی دقت بود و از بالای دروازه نیازمند بیرون رفت. تلاش آنها در دقیقه ۳۲ بار دیگر موقعیت آفرینی کرد که با صحنه مشکوک برخورد توپ به دست میلاد محمدی همراه شد اما بازبینی صحنه توسط VAR و بررسی دوباره موعود بنیادی فرد داور وسط بازی نشان داد خبری از خطا نیست.

پرسپولیس در دقیقه ۳۴ بار دیگر با فرار اوستون ارونوف صاحب موقعیت شوتزنی شد اما ضربه سرکش این بازیکن از بالای دروازه مس بیرون رفت تا نیمه اول تنها با یک گل رفیعی به پایان برسد.

تغییر بازی پرسپولیس برای گل بعدی

اوسمار ویه‌را با شروع نیمه دوم تصمیم به ایجاد تغییر در فاز حمله و بازی‌سازی شد. بیفوما و عمری بیرون آمدند تا عالیشاه و کاظمیان از ابتدای نیمه دوم برای زدن گل دوم و ایجاد حاشیه امن وارد زمین شدند.

این در حالی بود که مسی‌ها با شناخت بیشتر نسبت به میهمان تهرانی خود سعی کردند گل خورده را با بازی رو به جلو و ارسال از جناحین جبران کنند.

با این حال باز هم توپ و میدان دست پرسپولیسی‌ها بود تا خط دفاعی مس چاره‌ای جز خطا کردن روی بازیکنانی همچون رفیعی و ارونوف برای جلوگیری از خلق موقعیت نداشته باشند. خطاهایی که در دقیقه ۷۰ منجر به اخطار دوم برای صدقی شد تا مسی‌ها ۱۰ نفره شوند.

با این حال پرسپولیس قدر ضربات آزاد و حتی کرنرهای ارسالی را ندانست تا بار دیگر این تیم برد اقتصادی کسب کند.

البته علیپور در دقیقه ۷۸ روی سانتر بلند کنعانی‌زادگان توانست دروازه میرزازاد را باز کند اما داور تشخیص آفساید داد تا مورد پذیرش قرار نگیرد.

پرسپولیس با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد تا موقتاً در صدر جدول قرار بگیرد اما مس با ۲۰ امتیاز کمتر نسبت به شاگردان اوسمار در رده انتهایی جا خوش کنند و امیدوار به احیای خود در دور برگشت لیگ بیست و پنجم باشند.