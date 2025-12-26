  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

گل‌گهر سیرجان پرسپولیس را شکست/صدرنشینی خاتون ادامه دارد

گل‌گهر سیرجان پرسپولیس را شکست/صدرنشینی خاتون ادامه دارد

در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان گل گهر موفق شد پرسپولیس را در خانه شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوازدهمین هفته از پیکارهای لیگ برتر فوتبال زنان ظهر امروز (جمعه ۵ دی) پیگیری شد که یکی از مهمترین دیدارهای این هفته پرسپولیس در تهران میزبان گل‌‎گهر سیرجان بود که در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کرمان به پایان رسید.

در پایان هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر زنان خاتون با کسب دوازدهمین برد پیاپی در فصل جاری ۳۶ امتیازی شد و یک قدم دیگر به سوی جام قهرمانی نزدیک شد. گل‌گهر هم با عبور از سد پرسپولیس ۳۱ امتیازی شد و در رتبه دوم جدول باقی ماند. ایستا البرز نیز با ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.
نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* خاتون بم ۲- ایستا البرز صفر

*پرسپولیس تهران یک- گل‌گهر سیرجان ۲

*سپاهان اصفهان یک- پالایش گاز ایلام یک

*ملوان بندرانزلی ۷- ایساتیس کران فارس ۳

*آوا تهران صفر- یاسام کردستان صفر

کد خبر 6702603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها