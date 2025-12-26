به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوازدهمین هفته از پیکارهای لیگ برتر فوتبال زنان ظهر امروز (جمعه ۵ دی) پیگیری شد که یکی از مهمترین دیدارهای این هفته پرسپولیس در تهران میزبان گلگهر سیرجان بود که در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کرمان به پایان رسید.
در پایان هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر زنان خاتون با کسب دوازدهمین برد پیاپی در فصل جاری ۳۶ امتیازی شد و یک قدم دیگر به سوی جام قهرمانی نزدیک شد. گلگهر هم با عبور از سد پرسپولیس ۳۱ امتیازی شد و در رتبه دوم جدول باقی ماند. ایستا البرز نیز با ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.
نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:
* خاتون بم ۲- ایستا البرز صفر
*پرسپولیس تهران یک- گلگهر سیرجان ۲
*سپاهان اصفهان یک- پالایش گاز ایلام یک
*ملوان بندرانزلی ۷- ایساتیس کران فارس ۳
*آوا تهران صفر- یاسام کردستان صفر
در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان گل گهر موفق شد پرسپولیس را در خانه شکست دهد.
