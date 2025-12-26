مجید زارعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مشارکت مردمی در انتخابات، حضور مردم پای صندوق‌های رأی را عامل وحدت ملی و تحول در کشور دانست.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب، انتخابات را «معجزه» توصیف کرده‌اند، مشارکت پرشور مردم نماد وحدت ملی، تولید قدرت و پشتوانه‌ای برای حل مسائل کشور است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ری افزود: این حضور گسترده، موجب تقویت امنیت، پیشرفت علمی و اقتصادی و شکوفایی بخش‌های مختلف کشور خواهد شد و سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا می‌دهد.

زارعی با بیان اینکه افزایش مشارکت مردمی دغدغه اصلی هیأت‌های نظارت و اجرایی است، گفت: همدلی و همکاری میان هیأت نظارت، هیأت اجرایی و فرمانداری شهرستان ری حاصل تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی بوده و در همین راستا، در جلسه اخیر معتمدین شهرستان، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی مشخص شدند.

وی با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای کاهش اعتماد عمومی به انتخابات تصریح کرد: دشمنان همواره با تبلیغات منفی درصدد کاهش مشارکت مردم هستند، اما حضور گسترده مردم در انتخابات، خود پاسخی روشن و معجزه‌ای برای انقلاب و کشور است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ری ادامه داد: ترکیب هیأت اجرایی شامل سه عضو حقوقی و هشت عضو مردمی است که مسئولیت تمامی مراحل انتخابات از برنامه‌ریزی تا برگزاری و اعلام نتایج را بر عهده دارند و امانت‌داری، رعایت قانون و صیانت از آرای مردم اولویت اصلی ماست.

قانون جدید شوراها و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی

زارعی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی گفت: این قانون که اسفند سال گذشته به تصویب رسید و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در شهریورماه تدوین و اوایل مهر ابلاغ شد، تغییرات مهمی در روند انتخابات شوراها ایجاد کرده است.

وی افزود: برای نخستین بار پس از انقلاب، سیستم حداکثری کنار گذاشته شده و انتخابات شوراها به شیوه تناسبی برگزار خواهد شد؛ روشی که حقوق همه جریان‌ها و گروه‌ها را متناسب با میزان آرای کسب‌شده تضمین می‌کند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ری با تأکید بر اینکه هیأت نظارت و هیأت اجرایی دو بال اصلی برگزاری انتخابات هستند، گفت: وظیفه هیأت نظارت مچ‌گیری نیست، بلکه صیانت از سلامت انتخابات و حفاظت از آرای مردم است.

زارعی خاطرنشان کرد: انتخابات باید سالم، شفاف و قانون‌مند برگزار شود تا پیروز واقعی آن مردم باشند و سرمایه اجتماعی نظام حفظ شود. وی در پایان از برگزاری جلسه نخست هیأت اجرایی شهرستان خبر داد و افزود: با تکمیل ساختارهای نظارتی و اجرایی، انتخابات پیش‌رو مطابق تقویم وزارت کشور و با نهایت دقت و امانت‌داری برگزار خواهد شد.