زارعی: قانون جدید شوراها حقوق همه جریان‌ها را در انتخابات تضمین می‌کند

ری- رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ری با اشاره به قانون جدید انتخابات شوراها گفت: اجرای سیستم تناسبی برای نخستین‌بار پس از انقلاب، حقوق همه جریان‌ها را تضمین می‌کند.

مجید زارعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مشارکت مردمی در انتخابات، حضور مردم پای صندوق‌های رأی را عامل وحدت ملی و تحول در کشور دانست.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب، انتخابات را «معجزه» توصیف کرده‌اند، مشارکت پرشور مردم نماد وحدت ملی، تولید قدرت و پشتوانه‌ای برای حل مسائل کشور است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ری افزود: این حضور گسترده، موجب تقویت امنیت، پیشرفت علمی و اقتصادی و شکوفایی بخش‌های مختلف کشور خواهد شد و سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا می‌دهد.

زارعی با بیان اینکه افزایش مشارکت مردمی دغدغه اصلی هیأت‌های نظارت و اجرایی است، گفت: همدلی و همکاری میان هیأت نظارت، هیأت اجرایی و فرمانداری شهرستان ری حاصل تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی بوده و در همین راستا، در جلسه اخیر معتمدین شهرستان، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی مشخص شدند.

وی با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای کاهش اعتماد عمومی به انتخابات تصریح کرد: دشمنان همواره با تبلیغات منفی درصدد کاهش مشارکت مردم هستند، اما حضور گسترده مردم در انتخابات، خود پاسخی روشن و معجزه‌ای برای انقلاب و کشور است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ری ادامه داد: ترکیب هیأت اجرایی شامل سه عضو حقوقی و هشت عضو مردمی است که مسئولیت تمامی مراحل انتخابات از برنامه‌ریزی تا برگزاری و اعلام نتایج را بر عهده دارند و امانت‌داری، رعایت قانون و صیانت از آرای مردم اولویت اصلی ماست.

قانون جدید شوراها و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی

زارعی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی گفت: این قانون که اسفند سال گذشته به تصویب رسید و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در شهریورماه تدوین و اوایل مهر ابلاغ شد، تغییرات مهمی در روند انتخابات شوراها ایجاد کرده است.

وی افزود: برای نخستین بار پس از انقلاب، سیستم حداکثری کنار گذاشته شده و انتخابات شوراها به شیوه تناسبی برگزار خواهد شد؛ روشی که حقوق همه جریان‌ها و گروه‌ها را متناسب با میزان آرای کسب‌شده تضمین می‌کند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان ری با تأکید بر اینکه هیأت نظارت و هیأت اجرایی دو بال اصلی برگزاری انتخابات هستند، گفت: وظیفه هیأت نظارت مچ‌گیری نیست، بلکه صیانت از سلامت انتخابات و حفاظت از آرای مردم است.

زارعی خاطرنشان کرد: انتخابات باید سالم، شفاف و قانون‌مند برگزار شود تا پیروز واقعی آن مردم باشند و سرمایه اجتماعی نظام حفظ شود. وی در پایان از برگزاری جلسه نخست هیأت اجرایی شهرستان خبر داد و افزود: با تکمیل ساختارهای نظارتی و اجرایی، انتخابات پیش‌رو مطابق تقویم وزارت کشور و با نهایت دقت و امانت‌داری برگزار خواهد شد.

