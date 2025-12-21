به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا توکل با اشاره به پیشرفت فرآیند تشکیل ساختار نظارتی در سطح استان فارس گفت: با خرد جمعی و توافق نمایندگان استان، اعضای هیئت‌های نظارت در تمامی شهرستان‌ها متشکل از ۵ نفر برای هر شهرستان شناسایی و معرفی شده‌اند، همچنین در آینده‌ای بسیار نزدیک، لیست اعضای نظارت در بخش‌های مختلف استان (۳ نفر برای هر بخش) نیز از طریق نمایندگان مربوطه نهایی و معرفی خواهند شد.

وی با تاکید بر معیارهای سخت‌گیرانه در انتخاب ناظران ادامه داد: اولویت اصلی نمایندگان در معرفی این افراد، تعهد، تخصص، پاک دستی و داشتن تجربه کافی بوده است. هدف ما این است که امانت‌داران واقعی آرای مردم در سنگر نظارت مستقر شوند تا برآیند آن، برگزاری انتخاباتی در محیطی کاملاً آرام و در کمال سلامت باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه به تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اشاره کرد و افزود: طبق قانون، قوه مجریه و تمامی مجریان برگزاری انتخابات مکلف به همکاری کامل و همه‌جانبه با نمایندگان هیئت نظارت تا پایان فرآیند تأیید انتخابات هستند. این همکاری، ضامن صیانت از حق‌الناس و پیشگیری از هرگونه شائبه است.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان تصریح کرد: دغدغه اصلی مجمع نمایندگان و اعضای هیئت نظارت، برگزاری انتخاباتی است که در آن حتی یک رأی جابجا نشود و به هیچ کاندیدایی اجحاف نشود؛ ما با تمام توان مراقبت خواهیم کرد تا انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند برگزار شود که خروجی آن به نفع توسعه شهرها و روستاهای استان فارس باشد.