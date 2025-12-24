هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر در زرین دشت انتخاب شد

صفدر منشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان زرین دشت از مشخص شدن اعضای اصلی این انتخابات بر اساس رأیگیری قانونی در این شهرستان خبر داد و گفت: بر همین این اساس، آقایان محمدرضا بردبار، مسعود خادمی، حیدر خسروی پور، محمود بزرگ نیا، احسان کاظمی، سلمان راستاد، عقیل شنبدی و مسعود سلیمانی راد به عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و پنج نفر نیز به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
وی با اشاره به فلسفه تشکیل شوراها و هیئتهای اجرایی در تحقق حکمرانی مردم بر مردم یادآور شد: ثبتنام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ تا ۲۷ دیماه انجام میشود.
فرماندار زرین دشت در ادامه بر لزوم مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امر انتخابات تاکید کرد و افزود: مجریان انتخابات هم باید با رعایت اصل بی طرفی و امانتداری از آرای مردم، زمینه مشارکت گسترده مردم در این دوره از انتخابات را فراهم کنند.
