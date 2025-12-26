پیشکسوت کشتی و خبرنگار ورزشی هرمزگان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قرهگزلو، پیشکسوت کشتی و خبرنگار خوشنام ورزشی استان هرمزگان دار فانی را وداع گفت.
زنده یاد محمد قره گزلو از چهرههای اثرگذار و خوشنام ورزش استان هرمزگان بود که سالها در حوزههای مختلف ورزشی و رسانهای فعالیت داشت. وی به عنوان خبرنگار پیشکسوت ورزشی، مربی سابق کشتی استان هرمزگان و رئیس پیشین هیأت تیراندازی استان، نقش مهمی در توسعه و اعتلای ورزش استان ایفا کرد.
قره گزلو از جمله فعالان باسابقه ای بود که با تعهد، اخلاق حرفهای و نگاه دلسوزانه، هم در میدان ورزش و هم در عرصه رسانه حضور مؤثر داشت و نام او در حافظه ورزش استان ماندگار خواهد بود.
