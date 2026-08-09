پرند برای شهرستان شدن باید از سد یک «استثنا» عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار از پیشرفت طرح شهرستان شدن پرند و تأیید آن در کمیسیون سیاسی دولت خبر داد.

وی افزود: پرند به دلیل نداشتن بخش و دهستان، بر اساس ضوابط معمول تقسیمات کشوری شرایط تبدیل شدن به شهرستان را ندارد و برای تحقق این مطالبه، باید استثنایی ویژه در نظر گرفته شود.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند تصریح کرد: در صورت تصویب این استثنا در هیئت دولت، طرح باید مراحل قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی نیز طی کند.

قشقاوی خاطرنشان کرد: شهرستان شدن پرند هنوز قطعی نشده و تحقق آن به تصمیم دولت و مجلس و طی مراحل قانونی بستگی دارد.