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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

پرند برای شهرستان شدن باید از سد یک «استثنا» عبور کند

پرند برای شهرستان شدن باید از سد یک «استثنا» عبور کند

رباط‌کریم- نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند گفت: طرح شهرستان شدن پرند در کمیسیون سیاسی دولت تأیید شده، اما به دلیل نداشتن بخش و دهستان نیازمند استثناست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار از پیشرفت طرح شهرستان شدن پرند و تأیید آن در کمیسیون سیاسی دولت خبر داد.

وی افزود: پرند به دلیل نداشتن بخش و دهستان، بر اساس ضوابط معمول تقسیمات کشوری شرایط تبدیل شدن به شهرستان را ندارد و برای تحقق این مطالبه، باید استثنایی ویژه در نظر گرفته شود.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند تصریح کرد: در صورت تصویب این استثنا در هیئت دولت، طرح باید مراحل قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی نیز طی کند.

قشقاوی خاطرنشان کرد: شهرستان شدن پرند هنوز قطعی نشده و تحقق آن به تصمیم دولت و مجلس و طی مراحل قانونی بستگی دارد.

کد مطلب 6911757

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