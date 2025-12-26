مطهری: بازی با فجر تاکتیکی و قابل احترام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری در کنفرانس خبری پس از بازی با تیم فجر شهید سپاسی شیراز ضمن ابراز احترام به تیم فجر و مردم شیراز، گفت: خوشحالیم که در شیراز بودیم؛ این شهر و تیم فجر قابل احترام است. بازی تاکتیکی و جذابی بود و در نیمه دوم تلاش کردیم مدیریت بازی را به شکل مورد نظر خود درآوریم.

وی با اشاره به صحنه مشکوک پنالتی افزود: بازیکن ما قسم خورده که اتفاقی رخ نداده و پنالتی نبود. داور مسابقه هم عملکرد خوبی داشت، اما در چنین صحنه‌هایی ممکن است بحث و گفت‌وگو ایجاد شود. از کمیته داوران درخواست دارم که این موضوع را بررسی کنند و اطلاعات دقیق را اعلام کنند.

مربی فولاد خوزستان در پایان تصریح کرد: ما همیشه به رقبا احترام می‌گذاریم و امیدواریم بازی‌های آینده با آرامش و تمرکز بیشتری برگزار شود.