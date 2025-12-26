به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای نظارتی، بازرسی ویژهای از نمایشگاههای خودرو در سطح شهرستان خرمآباد انجام شد.
وی افزود: در این طرح از ۱۸ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در جریان آن، تخلفاتی از جمله نداشتن پروانه کسب معتبر و رعایتنکردن ضوابط انتظامی مشاهده شد.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان، تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، شش واحد صنفی متخلف پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
سرگرد کوهزادی، هدف از اجرای این طرح را افزایش نظم عمومی و ارتقای امنیت عنوان کرد.
