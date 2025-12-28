  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

۱۲ واحد متخلف عرضه‌کننده قلیان در کاشان پلمب شد

کاشان - سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان از پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف عرضه‌کننده قلیان در مناطق مختلف این شهرستان خبر داد.

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سیاست‌های سلامت‌محور و پیشگیری از عوارض مصرف دخانیات اظهار کرد: این اقدام پس از دریافت گزارش‌های مردمی و تأیید تخلفات در بازرسی‌های میدانی کارشناسان بهداشت محیط مراکز خدمات جامع سلامت صورت گرفته است.

وی ابراز کرد: بر اساس این گشت‌های مشترک و نظارت‌های بهداشتی، دو سفره‌خانه در محدوده مرکز لامع، یک واحد در محدوده مرکز صدوقی، شش واحد در منطقه فین، دو واحد در محدوده مرکز سلطان امیراحمد و یک سفره‌خانه در محدوده مرکز امام علی (ع) به دلیل عرضه قلیان و عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب شدند.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان با اشاره به عوارض و پیامدهای زیانبار مصرف دخانیات و استعمال قلیان بر سلامت جامعه تصریح کرد: مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین معضلات سلامت عمومی است که مقابله با آن نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.

وی گفت: عرضه قلیان در اماکن عمومی علاوه بر نقض صریح مقررات بهداشتی، سلامت عمومی را به‌شدت تهدید می‌کند و نظارت‌ها در این زمینه با جدیت و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

پنجه شاهی خاطرنشان کرد: واحد بهداشت محیط این مرکز به‌طور مداوم اماکن عمومی را پایش می‌کند و با متخلفان بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

