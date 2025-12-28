مرتضی پنجهشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سیاستهای سلامتمحور و پیشگیری از عوارض مصرف دخانیات اظهار کرد: این اقدام پس از دریافت گزارشهای مردمی و تأیید تخلفات در بازرسیهای میدانی کارشناسان بهداشت محیط مراکز خدمات جامع سلامت صورت گرفته است.
وی ابراز کرد: بر اساس این گشتهای مشترک و نظارتهای بهداشتی، دو سفرهخانه در محدوده مرکز لامع، یک واحد در محدوده مرکز صدوقی، شش واحد در منطقه فین، دو واحد در محدوده مرکز سلطان امیراحمد و یک سفرهخانه در محدوده مرکز امام علی (ع) به دلیل عرضه قلیان و عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب شدند.
سرپرست مرکز بهداشت کاشان با اشاره به عوارض و پیامدهای زیانبار مصرف دخانیات و استعمال قلیان بر سلامت جامعه تصریح کرد: مصرف دخانیات یکی از مهمترین معضلات سلامت عمومی است که مقابله با آن نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها و مشارکت مردم است.
وی گفت: عرضه قلیان در اماکن عمومی علاوه بر نقض صریح مقررات بهداشتی، سلامت عمومی را بهشدت تهدید میکند و نظارتها در این زمینه با جدیت و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
پنجه شاهی خاطرنشان کرد: واحد بهداشت محیط این مرکز بهطور مداوم اماکن عمومی را پایش میکند و با متخلفان بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.
