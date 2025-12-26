سامانه بارشی جدید در راه لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی جدید در لرستان از اوایل ظهر فردا شنبه، اظهار داشت: رگبار باران، رگبار برف در شهرهای سردسیر، بارش برف در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، رعدوبرق، احتمال تگرگ، کاهش دما و وزش باد شدید در این راستا برای استان پیشبینی میشود.
وی زمان پایان این سامانه بارشی در استان را بعدازظهر سهشنبه عنوان کرد و گفت: اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، مخاطرات ناشی از وزش باد شدید، مه آلودگی هوا، کاهش میدان دید و… را در استان خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداریها، تنظیم دما در گلخانهها و مرغداریها، مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی و… تأکید کرد.
