۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

با اعلام کمیته انضباطی؛

گل‌محمدی و سپاهان نقره داغ شدند/محرومیت عوامل باشگاه خیبر

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص سه تیم لیگ برتری صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رأی تخلفات گل محمدی و تیم فولاد خوزستان و همچنین تیم سپاهان به شرح زیر است:

رأی تخلف مجتبی جباری سرمربی تیم مس رفسنجان به شرح زیر است:

رأی تخلفات کیامنش، سبزواری و باشگاه خیبر مقابل تیم استقلال تهران به شرح زیر است:

