یک گروه تکفیری مسئولیت انفجار مسجدی در «حمص» سوریه را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، گروهی که خود را «سرایا انصارالسنه» می‌نامد، مسئولیت انفجار امروز در حمص سوریه را برعهده گرفت.

این گروه تکفیری بر تداوم حملات علیه اقلیت‌های مذهبی سوریه تاکید کرد.

سرایا انصارالسنه، پیشتر در ژوئن، حمله‌ای به یک کلیسای دمشق را نیز بر عهده گرفته بود.

این در حالی است که حمزه المصطفی وزیر دولت خود خوانده سوریه، داعش را مسئول عملیات تروریستی در حمص اعلام کرده بود.

منابع خبری از شهادت هشت نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر در انفجار تروریستی مسجدی در محله علوی‌نشین وادی الذهب در حمص سوریه خبر داده‌اند.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که انفجار در مسجد امام علی (ع) در محله وادی الذهب حمص ناشی از بمب‌های کار گذاشته شده در داخل مسجد بوده است.

این حمله در شرایطی رخ داده که نگرانی‌ها از عملیات تروریستی در میان اقلیت‌های سوریه رو به افزایش است. در ماه ژوئن گذشته، ۲۲ مسیحی در یک حمله انتحاری به کلیسای مار الیاس در دمشق کشته شدند.

همچنین در طول سال جاری، استان‌های لاذقیه و السویداء شاهد خشونت‌های گسترده فرقه‌ای بوده‌اند که نگرانی‌های بین‌المللی و حقوق بشری درباره وضعیت اقلیت‌ها، پس از روی کار آمدن رژیم جولانی را برانگیخته است.