واکنش اردن و جوزف عون به انفجار تروریستی حمص

وزارت خارجه اردن و نیز رئیس جمهور لبنان به انفجار تروریستی در حمص واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، اردن به انفجار تروریستی در حمص سوریه واکنش نشان داد.

وزارت خارجه اردن در بیانیه ای اعلام کرد: حمله تروریستی به مسجد امام علی بن ابی طالب در شهر حمص را محکوم می کنیم.

در این بیانیه آمده است: همبستگی کامل اردن را با سوریه اعلام می داریم و با هر گونه خشونت و تروریسمی که بی ثباتی و ناامنی به همراه دارد، مخالفیم.

از سوی دیگر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که جوزف عون به شدت حمله تروریستی به مسجدی در حمص هنگام نماز جمعه را محکوم کرد.

جوزف عون بیان کرد: ما به شدت حمله تروریستی به مسجدی در حمص هنگام نماز جمعه را محکوم می کنیم و بار دیگر حمایت کامل خود را از سوریه در جنگ علیه تروریسم اعلام می داریم.

گفتنی است که منابع خبری از شهادت ۸ نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر در انفجار تروریستی مسجدی در محله وادی الذهب در حمص سوریه خبر دادند.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که انفجار در مسجد امام علی (ع) در محله وادی الذهب حمص ناشی از بمب‌های کار گذاشته شده در داخل مسجد بوده است.

الاخباریه السوریه هم گزارش داد که این انفجار در مسجدی در محله وادی الذهب حمص در پی بمب‌های کار گذاشته شده در گوشه‌ای از مسجد رخ داد که مملو از نمازگزاران بود.

