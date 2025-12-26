به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای قهرمانی کشور که در تبریز برگزار شد، «علیرضا سرلک» و «مرتضی قیاسی» به ترتیب در اوزان ۵۷ و ۷۰ کیلوگرم دو مدال برنز برای لرستان کسب کردند.
تیم کشتی آزاد بزرگسالان لرستان در پایان این رقابتها در مجموع با کسب ۳۰ امتیاز در مکان نهم ایستاد.
در این رقابتها که مرحله اول انتخابی تیم ملی محسوب میشود، تیمهای مازندران، تهران و البرز به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.
این مسابقات بهعنوان یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری در سالن ششهزارنفری شهید پورشریفی تبریز برگزار شدند.
