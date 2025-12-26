به گزارش خبرگزاری مهر، محور حاجی‌آباد–بندرعباس صبح امروز به دلیل واژگونی یک دستگاه تریلر در محدوده روستای قطب‌آباد مسدود شده بود و تردد در این مسیر متوقف شد.

عوامل راهداری و امدادی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و با انجام عملیات امدادرسانی، ایمن‌سازی مسیر و جابه‌جایی تریلر، محور را بازگشایی کردند.

مسئولان راهداری به رانندگان توصیه کرده بودند در صورت امکان، حداقل دو ساعت عبور خود را به تعویق بیندازند تا از ایجاد ترافیک و مشکلات ایمنی جلوگیری شود.

اکنون تردد در محور حاجی‌آباد–بندرعباس به‌طور کامل امکان‌پذیر است و ترافیک روان گزارش شده است.