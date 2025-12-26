  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

بازگشایی محور حاجی‌آباد–بندرعباس پس از واژگونی تریلر

بازگشایی محور حاجی‌آباد–بندرعباس پس از واژگونی تریلر

بندرعباس- محور اصلی حاجی‌آباد به بندرعباس در محدوده روستای قطب‌آباد که به دلیل واژگونی یک دستگاه تریلر مسدود شده بود، با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محور حاجی‌آباد–بندرعباس صبح امروز به دلیل واژگونی یک دستگاه تریلر در محدوده روستای قطب‌آباد مسدود شده بود و تردد در این مسیر متوقف شد.

عوامل راهداری و امدادی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و با انجام عملیات امدادرسانی، ایمن‌سازی مسیر و جابه‌جایی تریلر، محور را بازگشایی کردند.

مسئولان راهداری به رانندگان توصیه کرده بودند در صورت امکان، حداقل دو ساعت عبور خود را به تعویق بیندازند تا از ایجاد ترافیک و مشکلات ایمنی جلوگیری شود.

اکنون تردد در محور حاجی‌آباد–بندرعباس به‌طور کامل امکان‌پذیر است و ترافیک روان گزارش شده است.

کد خبر 6702751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها