به گزارش خبرگزاری مهر، محور حاجیآباد–بندرعباس صبح امروز به دلیل واژگونی یک دستگاه تریلر در محدوده روستای قطبآباد مسدود شده بود و تردد در این مسیر متوقف شد.
عوامل راهداری و امدادی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و با انجام عملیات امدادرسانی، ایمنسازی مسیر و جابهجایی تریلر، محور را بازگشایی کردند.
مسئولان راهداری به رانندگان توصیه کرده بودند در صورت امکان، حداقل دو ساعت عبور خود را به تعویق بیندازند تا از ایجاد ترافیک و مشکلات ایمنی جلوگیری شود.
اکنون تردد در محور حاجیآباد–بندرعباس بهطور کامل امکانپذیر است و ترافیک روان گزارش شده است.
