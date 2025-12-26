https://mehrnews.com/x39YH3 ۶ دی ۱۴۰۴، ۰:۵۱ کد خبر 6702809 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ دی ۱۴۰۴، ۰:۵۱ سکوت خاکستری اراک، میان دود و مه غلیظ اراک- در این ویدئو هوای سنگین و ناسالم اراک در میان دود و مه غلیظ را ملاحظه می کنید. دریافت 23 MB کد خبر 6702809 کپی شد مطالب مرتبط آلودگی و مه در مرکزی تا شنبه ادامه دارد؛ بارش برف و باران از یکشنبه هوای مه آلود و ناسالم شهر اراک زندگی میان آلودگی هوای اراک؛ نفسهای کوتاه در سایه صنایع و خودروها استاندار: طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند حمایت ملی است برچسبها اراک مه آلود هوای ناسالم
