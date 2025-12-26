  1. استانها
  2. مرکزی
۶ دی ۱۴۰۴، ۰:۵۱

سکوت خاکستری اراک، میان دود و مه غلیظ

اراک- در این ویدئو هوای سنگین و ناسالم اراک در میان دود و مه غلیظ را ملاحظه می کنید.

دریافت 23 MB
کد خبر 6702809

