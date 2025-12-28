  1. استانها
  2. مرکزی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

ابک: تعطیلی مدارس بخش کوچکی از مدیریت اضطرار آلودگی هوا است

اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: تعطیلی مدارس بخش کوچکی از مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا است و هدف اصلی، کاهش منابع آلاینده از طریق تغییر عملکرد دستگاه‌های این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: در شرایط اعلام وضعیت اضطرار، وظایف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری، پلیس راهور، صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها تعیین شده و اجرای کامل و عملیاتی این مصوبات مورد انتظار است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها افزود: اعلام وضعیت اضطرار زمانی مؤثر است که آثار آن به‌صورت ملموس در سطح شهر و متفاوت از روزهای عادی مشاهده شود.

ابک تصریح کرد: در غیر این صورت اعلام وضعیت اضطرار فاقد اثرگذاری لازم بوده و به کاهش آلودگی هوا منجر نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های مسئول مکلفند گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را ارائه کرده و عدم ارسال گزارش نیز باید به‌صورت رسمی ثبت و اعلام شود.

وی تاکید کرد: بازرسی وزارت کشور مکاتبات لازم را انجام داده و ارائه پاسخ‌های شفاف، دقیق و قابل پیگیری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد انتظار است.

ابک با تأکید بر نقش پلیس راهور افزود: ارائه گزارش‌های منظم و به‌موقع الزامی است و دستگاه‌ها باید با گزارش‌های شفاف و قابل مقایسه در جلسات حضور یابند.

ابک با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس هدف اصلی اعلام اضطرار آلودگی هوا نیست تصریح کرد: دستگاه‌هایی که در روزهای اضطرار گزارش عملکرد ارائه ندهند به‌صورت رسمی معرفی خواهند شد تا اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی انجام گیرد.

