مادورو: جنگ آمریکا با ونزوئلا به خاطر غارت منابع ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه المیادین «نیکلاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا تأکید کرد: تشدید تنشها علیه ونزوئلا به مادورو مربوط نیست، بلکه به نفت، طلا، فلزات نادر و ثروتهای کشورمان مربوط میشود که به دنبال [غارت] آن هستند.
رئیسجمهور ونزوئلا همچنین تأکید کرد: پیام ما، پیام صلح، محبت و تفاهم است.
وی افزود: اگر کسی در آمریکا به گفتوگو بر پایه احترام بیندیشد، در اینجا رئیسجمهوری را خواهد یافت که نماینده مردم خود است، دست دوستی دراز میکند و در پی صلح است.
شبکه روسیا الیوم نیز به نقل از مادورو افزود: آمریکا هرگز موفق نخواهد شد الگوی استعمارگرایانهای را برای غارت منابع طبیعی ونزوئلا بر کشورمان تحمیل کند.
وی گفت: افرادی در داخل کشور حضور دارند که توانایی کافی برای هدایت ونزوئلا به مسیر درست را از خود نشان دادهاند.
مادورو همچنین تصریح کرد: آمریکا با تکیه بر چهرههای مخالفی همچون «لئوپولدو لوپز»، «خوان گوایدو» و «ماریا کورینا ماچادو» شکست خورده است.
رئیسجمهور ونزوئلا گفت: آنان هرگز نخواهند توانست این میهن را از ما بگیرند و ونزوئلا به مسیر خود در کنار مردمش ادامه خواهد داد و در سالهای آینده به موفقیت چشمگیری دست خواهد یافت.
وی در پایان پیام ونزوئلا را «پیام صلح، محبت و تفاهم متقابل» خواند و افزود: اگر آمریکا با احترام آماده گفتوگو باشد، ونزوئلا آماده گفتوگو خواهد بود.
