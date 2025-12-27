پویش «موشک کاغذی» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله واحد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با پرتاب سه ماهواره ایرانی، پویش ساخت «موشک کاغذی» را با هدف ترویج علم، خلاقیت و امید به آینده در میان کودکان و نوجوانان آغاز کرد.

وی در ادامه گفت: این پویش با الهام از دست‌آوردهای صنعت فضایی کشور برگزار می‌شود و کودکان و نوجوانان را دعوت می‌کند تا با ساخت موشک‌های کاغذی، تخیل و ایده‌های علمی خود را به پرواز درآورند و گامی نمادین در مسیر علم و فناوری بردارند.

مدیرکل کانون چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از ساده‌ترین ابزارها موشک‌های کاغذی طراحی کرده و تصاویر یا ویدئوهای آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۸۱ ارسال کنند.

وی هدف از این اقدام را ایجاد علاقه‌مندی به علوم فضایی، رشد خلاقیت و افزایش اعتماد به نفس علمی کودکان و نوجوانان دانست.

واحد تصریح کرد: پویش «موشک کاغذی» علاوه بر جنبه آموزشی و سرگرمی، فرصتی برای نوجوانان فراهم می‌کند تا با الهام از دست‌آوردهای علمی کشور، احساس امید و انگیزه نسبت به آینده پیدا کنند و با بازی و تجربه عملی با مفاهیم علمی آشنا شوند.

وی در پایان گفت: امیدواریم این حرکت نمادین، جرقه‌ای برای علاقه‌مندی بیشتر نسل آینده به علوم و فن‌آوری‌های نوین باشد و نوجوانان با فعالیت‌های خلاقانه خود، مسیر پیشرفت علمی ایران را هموار سازند.