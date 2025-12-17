به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله واحد، مدیرکل کانون استان چهارمحال و بختیاری عصر چهارشنبه در آئین پایانی بیست و هفتمین جشنواره ملی قصه‌گویی استان با اشاره به استمرار و پویایی این رویداد فرهنگی اظهار کرد: تقریباً در همین ایام در سال گذشته، زمانی که بیست‌وششمین جشنواره قصه‌گویی به پایان رسید، همان‌جا آغاز بیست‌وهفتمین جشنواره قصه‌گویی را اعلام نمودم و حالا نیز که در اختتامیه بیست‌وهفتمین جشنواره قرار داریم، در حقیقت آغاز بیست‌وهشتمین جشنواره قصه‌گویی رقم خورده است.

وی افزود: این نگاه ما در کانون است؛ اینکه هر اختتامیه‌ای خود افتتاحیه‌ای دیگر برای یک مسیر تازه است و این چرخه فرهنگی هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.

واحد ادامه داد: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته شاهد کیفیت بالای قصه‌ها بودیم که این ارزیابی فقط نظر شخصی من نیست، بلکه داوران گران‌قدر جشنواره نیز اذعان دارند که کیفیت قصه‌ها در مقایسه با سال گذشته، به‌طور چشمگیری ارتقا یافته و امسال با قصه‌هایی مواجه بودیم که واقعاً شگفت‌انگیز بودند.

وی با اشاره به یکی از اتفاقات قابل‌توجه جشنواره امسال گفت: جشنواره امسال یک شگفتی ویژه داشت. با اینکه این مرحله، مرحله استانی است و قاعدتاً شرکت‌کنندگان باید از استان چهارمحال و بختیاری باشند، اما امسال میزبان یک قصه‌گوی ارزشمند از استان فارس، شهر کازرون بودیم. جناب آقای باقری، آموزگار پایه پنجم ابتدایی در شهر کازرون، به واسطه ارتباطات فرهنگی و زیست‌محیطی با مراکز کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری، علاقه‌مند بودند در این جشنواره شرکت کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان افزود: ایشان قصه‌ای زیبا در حوزه ایثار، مقاومت و دوران مشروطه با محوریت ستارخان ارائه کردند که به جرأت می‌توان گفت یکی از شگفتی‌های جشنواره امسال بود.

واحد با اشاره به ویژگی‌های محتوایی جشنواره امسال اظهار کرد: از مهم‌ترین ویژگی‌های جشنواره قصه‌گویی امسال، توجه ویژه به قصه‌های دینی بود که جایزه ویژه قصه‌های نهج‌البلاغه، قصه‌های حوزه مقاومت و همچنین جایزه ویژه ترویج قصه‌گویی از جمله بخش‌های شاخص این دوره از جشنواره بود.

وی ادامه داد: در اختتامیه افتخار میزبانی از خانواده شهید کودک استان سیده نصرین نوربخشیان هستیم که به فضای معنوی این برنامه افزود.

مدیرکل کانون با تأکید بر فلسفه فعالیت‌های فرهنگی کانون گفت: اگر امروز موفقیتی در حوزه کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری مشاهده می‌شود، یقیناً حاصل عنایت خداوند متعال و پس از آن، به برکت خون شهداست و تلاش تمامی همکاران است که هدف برگزاری رویدادها و برنامه‌های این‌چنینی با بالاترین کیفیت و کمیت می‌باشیم.

واحد افزود: یکی از اقدامات ارزشمند کانون در استان چهارمحال و بختیاری، شناسایی هشت شهید کودک زیر ۱۱ سال است؛ اقدامی که شاید برای نخستین‌بار در استان انجام شده است. ما باور داریم هر زمان در مسیر کارهای فرهنگی با گره و بن‌بست مواجه می‌شویم، به برکت یاد و نام شهدا، مسیر گشوده می‌شود.