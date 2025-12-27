کشف ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق در دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن آذرهمایون صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی صلوات‌آباد شهرستان دهگلان حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون باری حامل چوب جنگلی مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از این خودرو، مقدار ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی از سوی اداره منابع طبیعی و جنگلبانی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دهگلان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، بیان کرد: برابر برآوردهای اولیه، ارزش ریالی این محموله قاچاق بالغ بر ۲ میلیارد ریال است.

سرهنگ آذرهمایون خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و برخورد با قاچاقچیان و متخلفان حوزه منابع طبیعی با جدیت ادامه خواهد داشت.