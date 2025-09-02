به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و پنجمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز (سه شنبه ١١ شهریور) به ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته برگزار شد. مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان این نشست با حضور در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات آن توضیح داد.

وی گفت: جلسه مجمع عمومی عادی ١٠ دی برگزار می‌شود و یک ماه قبل از آن دعوت نامه و دستور مجمع برای اعضا ارسال می‌شود.

علی نژاد تصریح کرد: ٢١ آبان ٤ سال پیش انتخابات کمیسیون ورزشکاران برگزار شد، امسال باید انتخابات برگزار شود اما در آن مقطع درگیر رویدادها هستیم، بر این اساس مقرر شد انتخابات این کمیسیون ۲۸ آذر برگزار شود و باید ستاد انتخابات را پیش از آن تشکیل دهیم، کمیسیون ورزشکاران تنها کمیسیونی است که انتخاباتی برگزار می‌شود. فقط برگزارکننده هستیم و در روند آن دخالت نداریم.

وی همچنین به انتخاب مهین فرهادی زاد به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی ٢٠٢٦ ریاض اشاره کرد و گفت: اولین کاروان اعزامی از کمیته المپیک است که یک خانم سرپرستی آن را بر عهده گرفته است. در راستای برابری جنسیتی این اقدام صورت گرفت.

وی گفت: با توجه به در پیش بودن مجمع عمومی، فهرست فدراسیون‌های عضو را بر اساس درخواست‌ها نهایی کردیم. بر این اساس فدراسیون روئینگ به عنوان رشته المپیکی عضو مجمع شد، انجمن‌های ورزشی با توجه به ورود ام ام ای به عنوان دیگر عضو مجمع انتخاب شد. همچنین اسکواش با توجه به حضور در المپیک لس انجلس از گروه دوم به اول انتقال شد. گروه اول شامل فدراسیون‌هایی است که می‌توانند برای انتخابات، کاندیدا شوند.

به گفته علی نژاد، عضویت در گروه اول به منزله شرکت در انتخابات است، همچنین فدراسیون شطرنج به خاطر عدم حضور در بازی‌های آسیایی آینده از فهرست مجمع حذف شد.

علی نژاد در مورد انتخابات فدراسیون هایی که دوره آنها رو به اتمام است، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که دوره سرپرستی دوره گذار است ،دوره ای است که به هر حال دوره ثبات مدیریت وجود ندارد،در رشته هایی که ما در بازیهای آسیایی آیچی_ ناگویا به مدال آوری آنها امیدواریم و هم در واقع روی آنها حساب کردیم به نظر می رسد که اگر انتخابات سر وقت برگزار شود و ما دچار تزلزل مدیریتی نشویم حتما کمک میکند که برای ما در بازیها مشکلی ایجاد نشود و اگر غیر از این شود احتمال آسیب رسیدن به مدال ما در بازیها وجود دارد،مطمئن هستم که آقای وزیر و وزارت ورزش با توجه به اهمیت این رویداد برای آنها و اینکه خیلی دوستان خودشان مسلط هستند به این موضوعات هر تصمیمی که بخواهند بگیرند حتما این موضوعات را لحاظ خواهند کرد.

وی در مورد رشته‌های اعزامی به بحرین گفت: رشته‌ها نهایی شده است و به ستاد ارسال شد، در مورد بازی‌های اسلامی کسب سهمیه روال است، هنوز برگزارکنندگان افراد دارای سهمیه را معرفی نکرده اند، این موضوع را پیگیری می‌کنیم چرا که خلل ایجاد می‌کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: سیاست ما برای ناگویا کیفی گرایی است، یعنی در مورد مردان مدال آوری و در مورد زنان کسب جایگاه تا رده ششم مورد تاکید است. کار بررسی وضعیت فدراسیون‌ها را آغاز کرده ایم و با ١٠ فدراسیون تا به امروز نشست داشته ایم. اینها نشست‌های اولیه است، تا ٧-٦ ماه آینده به سمت جمع بندی نهایی می‌رویم.