حذف بودجه فرهنگی تصمیمی نادرست است

محمد بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به پیشنهاد حذف بودجه فرهنگی توسط دولت و با تأکید بر لزوم تخصیص هدفمند این اعتبارات، گفت: بودجه فرهنگی به دستگاههای فرهنگی با توجه به نیاز آنها باید پرداخت شود.
وی افزود: این اعتبارات صرفاً میبایست در چهارچوب توسعه فرهنگی، در راستای سیاستهای نظام و دولت، با نظارت دقیق محلی هزینه شود.
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برنامهریزی در این حوزه، تصریح کرد: بودجه فرهنگی میبایست با برنامهریزی و تعریف شاخصهای فرهنگی که در توسعه فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد، هزینه شود.
وی با بیان اینکه هزینه کردن در امور فرهنگی، هزینهای مصرفی نیست، اضافه کرد: استفاده از اعتبارات برای مسائل فرهنگی، هزینه نیست و اگر درست و اصولی هزینه شود، یک سرمایهگذاری است.
بهرامی از راهکارهای مهم در مسیر دستیابی به جامعهای سالم و پویا با کمترین معضلات اجتماعی را توجه به مسائل فرهنگی عنوان کرد.
