به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی محمد حسینخانی با مدیریت فیلمبردای مسعود امینی‌تیرانی اکران عمومی خود را ازچهارشنبه ۱۰ دی در گروه «هنر و تجربه» آغاز می‌کند.

فیلم «مرد خاموش» روایتگر زندگی شخصی یک مرد میانسال است که مالک یک روستای خالی از سکنه بوده و به تنهایی روزگار سپری می‌کند.

علی باقری تک بازیگر این فیلم است. روایت این فیلم سیاه و سفید بدون دیالوگ پیش می رود و داستان صرفا از طریق تصاویر بازگو می‌شود.

«مرد خاموش» پیش از این در بیست‌وششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای حضور داشته و جام طلایی این فستیوال رتبه الف را به عنوان بهترین دستاورد هنری دریافت کرده است.

«مرد خاموش» به همراه فیلم‌های «دشت‌ خاموش» و «شهر خاموش» به عنوان سه‌گانه خاموش در آثار بهرامی شناخته می‌شود.

عوامل فیلم مرد خاموش عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمد بهرامی، تهیه‌کننده: محمد حسینخانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، بازیگر: علی باقری، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر هنری پروژه: ناهید صدیق، مجری طرح: محمود بهرامی (خانه فیلم پارسیان)، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، تدوین و طراح تیزر: مصطفی وزیری، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، مدیر تدارکات: دانیال داورزنی، طراحی و اجرای جلوه‌های بصری: امین انتشاری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، آهنگساز: فؤاد قهرمانی، عکاس: یونس امینی تیرانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بیژن حجازی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی حسینی، منشی صحنه: مهران رضایی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفایی، تصویربردار پشت صحنه: اهورا بهرامی، طراح پوستر: احسان برآبادی، تیتراژ: محمدرضا دوستی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.