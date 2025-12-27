  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

روسیه به دنبال تاسیس یک بانک اسلامی

روسیه به دنبال تاسیس یک بانک اسلامی

گزارشات نشان می‌دهد که مقامات دومای روسیه در حال مذاکره برای بسترسازی در راستای ایجاد یک بانک اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آناتولی آکساکوف، دبیر کمیته بازارهای مالی دومای روسیه، اعلام کرد که گفتگوهایی در مورد تأسیس یک بانک اسلامی در این کشور در جریان است.

وی در میز گرد افتتاح یک مرکز نمایندگی برای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در کازان، گفت: ما به شدت در حال کار برای ایجاد یک بانک اسلامی در روسیه هستیم و در این زمینه با مسئولان شرکت‌ها به خصوص آنهایی که نماینده جمعیت مسلمان کشورمان هستند، در حال همکاری هستیم.

من بدین وسیله از رهبری تاتارستان می‌خواهم که اگر آنها هم تمایل دارند که در تأسیس چنین بانکی حضور داشته باشند، ما خوشحال می‌شویم با آنها همکاری کنیم؛ ما برای تأسیس این بانک حتی در حال مذاکره با تعدادی از کشورهای عربی هم هستیم.

آکساکوف در سخنان خود افزود که انتظار می‌رود روند تأسیس یک بانک اسلامی در روسیه طی سال آینده به پایان برسد؛ از سوی دیگر در گفتگوهای انجام شده بانک مرکزی روسیه هم از این طرح حمایت کرده است.

بانکداری اسلامی به معنای انجام امور بانکی بر مبنای احکام اسلامی از جمله حذف بهره و انجام تراکنش‌های غیر شفاف، در کنار عدم تأمین مالی برخی فعالیت‌های غیر شرعی از جمله قمار، تولید گوشت حیوانات غیر حلال، نوشیدنی‌های الکلی، تنباکو و … است.

کد خبر 6703015
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها