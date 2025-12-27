روسیه به دنبال تاسیس یک بانک اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آناتولی آکساکوف، دبیر کمیته بازارهای مالی دومای روسیه، اعلام کرد که گفتگوهایی در مورد تأسیس یک بانک اسلامی در این کشور در جریان است.

وی در میز گرد افتتاح یک مرکز نمایندگی برای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در کازان، گفت: ما به شدت در حال کار برای ایجاد یک بانک اسلامی در روسیه هستیم و در این زمینه با مسئولان شرکت‌ها به خصوص آنهایی که نماینده جمعیت مسلمان کشورمان هستند، در حال همکاری هستیم.

من بدین وسیله از رهبری تاتارستان می‌خواهم که اگر آنها هم تمایل دارند که در تأسیس چنین بانکی حضور داشته باشند، ما خوشحال می‌شویم با آنها همکاری کنیم؛ ما برای تأسیس این بانک حتی در حال مذاکره با تعدادی از کشورهای عربی هم هستیم.

آکساکوف در سخنان خود افزود که انتظار می‌رود روند تأسیس یک بانک اسلامی در روسیه طی سال آینده به پایان برسد؛ از سوی دیگر در گفتگوهای انجام شده بانک مرکزی روسیه هم از این طرح حمایت کرده است.

بانکداری اسلامی به معنای انجام امور بانکی بر مبنای احکام اسلامی از جمله حذف بهره و انجام تراکنش‌های غیر شفاف، در کنار عدم تأمین مالی برخی فعالیت‌های غیر شرعی از جمله قمار، تولید گوشت حیوانات غیر حلال، نوشیدنی‌های الکلی، تنباکو و … است.