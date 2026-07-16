بانک مرکزی ترجمه استاندارد مضاربه سازمان AAOIFI را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ترجمه استاندارد شماره (13) سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با عنوان «مضاربه» منتشر شد. این ترجمه در راستای تحقق مسئولیت قانونی بانک مرکزی در زمینه استقرار بانکداری اسلامی انجام شده است.

بر اساس این گزارش دبیرخانه شورای فقهی در راستای اجرای وظایف خود و با عنایت به ماده (3) قانون بانک مرکزی مبنی بر «مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی»، پس از ترجمه و انتشار «استاندارد مشارکت» و «استاندارد مضاربه»، نسبت به ترجمه «استاندارد مضاربه سازمان AAOIFI» اقدام کرده است. علاوه بر این، در مواردی که بین استاندارد آاوفی و مبانی فقه امامیه و مقررات بانکداری بدون ربای ایران تفاوت‌هایی وجود داشته، پانویس‌های تطبیقی با عنوان «توضیح مترجم» درج شده است.

لازم به ذکر است که سازمان آاوفی (AAOIFI) از مراجع معتبر بین‌المللی در زمینه «استانداردسازی بانکداری اسلامی» محسوب می‌شود. استانداردهای تدوین شده توسط این سازمان شامل «استانداردهای شریعت» و «استانداردهای حسابداری و حسابرسی» می‌شود؛ که به زبان انگلیسی، فرانسوی، روسی و اردو ترجمه شده‌اند. همچنین، در حال حاضر موسسات مالی 47 کشور اسلامی و غیراسلامی عضو سازمان یاد شده هستند و بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی 26 کشور نیز، در این سازمان حضور فعال دارند.

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