هوای خوزستان در وضعیت قرمز؛ بیش از ۲۰ شهر ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز شنبه ششم دی‌ماه، شاخص کیفیت هوا (AQI) بر مبنای ذرات معلق با قطر ۲.۵ میکرون در اغلب شهرهای خوزستان در محدوده ناسالم و قرمز قرار گرفته است.

طبق این گزارش، شاخص آلودگی هوا در ایستگاه‌های مختلف اهواز شامل شرکت ملی حفاری ایران (۱۷۳)، نیوساید (۱۶۸)، مرکز بهداشت شرق اهواز (۱۶۱)، استانداری خوزستان (۱۵۶)، اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان (۱۶۸ و ۱۵۲)، پادادشهر (۱۶۹)، پست برق شماره ۳ (۱۶۵)، کارون (۱۶۴) و ملاثانی (۱۶۰) ثبت شده که همگی بیانگر وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها است.

همچنین شهرهای دزفول (۱۶۵)، شوشتر (۱۶۱)، سوسنگرد (۱۵۹)، هویزه (۱۵۲)، آبادان (۱۸۳)، خرمشهر (۱۹۰)، ماهشهر (۱۸۱)، شادگان (۱۷۳)، آغاجاری (۱۶۸) و بهبهان (۱۶۱) نیز در شرایط ناسالم و قرمز قرار دارند.

بر پایه همین گزارش، هوای شهرهای اندیمشک، دزفول، شوش، هفتکل و باغملک در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و نارنجی اعلام شده است. در مقابل، شهرهای اندیکا، مسجدسلیمان و رامهرمز در وضعیت «قابل قبول» قرار دارند.

براساس شاخص ذرات معلق ۲.۵ میکرون، هیچ‌یک از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده و کیفیت هوا در اغلب مناطق استان برای عموم مردم ناسالم گزارش شده است.

گفتنی است شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته تقسیم می‌شود؛ به‌طوری که عدد صفر تا ۵۰ بیانگر هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.